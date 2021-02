Almeida reprocha a Iglesias su "imagen pueril de niño enfurruñado" ante el Rey: "Si no quiere estar, que no esté"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha afeado este miércoles al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, la "imagen pueril de niño enfurruñado" que a su juicio mantuvo ayer ante el Rey Felipe VI en los actos de conmemoración del fallido golpe de Estado del 23F.

"Esa imagen de Iglesias como un niño enfurruñado que cruza los brazos y mira con cara de no querer estar ahí es un poco absurdo; Si no quieres estar, no estés, lo que no puede ser es que se comporte como un niño pequeño", ha afeado a Iglesias durante su visita a las obras de la madrileña calle de Alcalá en el tramo de El Carmen.

Por ello se ha preguntado "¿quién se cree que es Pablo Iglesias?". Además, ha apuntado que "sin lugar a dudas" no pueden estar en el Gobierno de la Nación "quienes piensan que España no es una democracia plena, los que amparan los disturbios".

Iglesias apuntó ayer que la monarquía ya no es "condición de posibilidad" para que haya democracia en España, frente a lo que ocurrió en la Transición y ante el avance del republicanismo, y subrayó que existe en el país "un clamor social" ante la huida del rey emérito Juan Carlos I mientras hay gente que "va a la cárcel" por escribir un tuit o una canción.