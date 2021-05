Almeida reprocha a Sánchez que "se esconda" tras la debacle electoral del PSOE

Madrid, 10 may (EFE).- El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha reprochado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tras "implicarse activamente" en la campaña electoral madrileña no haya hecho "ninguna reflexión" y "se esconda" después de la histórica debacle del PSOE.

"Cuando va bien, es el primero que sale, y cuando va mal, se esconde", ha criticado Almeida, quien considera a Sánchez "el principal culpable de lo que sucedió aquí en Madrid", con la "derrota electoral sin paliativos" del PSOE.

El PSOE, que en 2019 ganó las elecciones autonómicas aunque no pudo gobernar, perdió 13 escaños (de 37 a 24) en los comicios del martes pasado y cayó a la tercera posición, adelantado no solo por el PP (65) sino también por Más Madrid, que obtuvo los mismos diputados que el PSOE pero lo aventajó en unos 4.500 votos.

Lo único que ha hecho Sánchez desde entonces, ha opinado Almeida, es "desviar las culpas".

La "trayectoria electoral" de los socialistas, ha continuado Almeida, "invita a pensar" que el sorpasso del PP de Pablo Casado al PSOE que auguran algunas encuestas "es real", dado que los españoles "están cada vez más cansados de este Gobierno".

El regidor se ha explicado así al ser preguntado, tras presentar la Operación Asfalto 2021, por la votación esta mañana de la concesión de la Medalla de Honor de Madrid a las exalcaldesas Ana Botella (PP, 2011-2015) y Manuela Carmena (Ahora Madrid, 2015-2019).

El pleno municipal ha aprobado esta iniciativa sin unanimidad, pues el PSOE ha votado en contra, por su rechazo a condecorar a Botella y Vox, alegando lo propio respecto a Carmena, se ha abstenido.

"Cuando el PSOE no respeta a las instituciones no está conectando con lo que es el madrileño", ha explicado Almeida, a cuyo juicio los socialistas "todavía no han captado" el mensaje que transmitieron los votantes en unas elecciones que el PSOE afrontó "desde la radicalidad".

Almeida estima que "se pueden tener enormes discrepancias" respecto al legado de Botella y Carmena, pero en cualquier caso "su papel como alcaldesas" merecía "que todos los grupos municipales votaran a favor".