Almeida reprocha a Vox "matonismo político" al "secuestrar a madrileños" y le vuelve a pedir que "se siente" a negociar

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este martes al portavoz del Grupo Municipal de Vox, Javier Ortega Smith, de "secuestrar a los madrileños" y le ha vuelto a pedir que "se siente" a negociar los Presupuestos de 2022 para la capital.

"Javier Ortega Smith hace un ejercicio de matonismo político para secuestrar a ciudadanos de Madrid en aras de su interés personal. La pregunta que yo le he hecho es ¿por qué no se sienta a negociar los presupuestos? La próxima vez que diga que los nacionalistas chantajean en el Congreso, es lo que hace con sus cuatro votos, negándose a sentarse con el equipo de Gobierno, en el cual lo único que busca es su interés particular", ha trasladado el regidor a los medios de comunicación en el Palacio de Cibeles.

Momentos antes, en el Pleno, Ortega Smith ha replicado que en Vox no renuncian a representar a sus votantes ni les van a "traicionar", como sí ve que ha hecho el PP, por ejemplo, con Madrid 360, "que es dar la vuelta para llegar al mismo punto de Madrid Central".

"¿Hay algún madrileño que entienda que por alguna decisión personal suya no puede sentarse a negociar los presupuestos?, ¿De verdad piensa que este gobierno es la continuidad del Gobierno de Manuela Carmena? Por tanto, le diría que recapacite, que piense en los madrileños y que no pasa nada por sentarse a negociar, ya no le digo que haga como Rocío Monasterio", ha expresado el primer edil matritense.

En este punto, Almeida ha aplaudido "la posición que ha tenido Vox en la Comunidad" al acordar las cuentas regionales para 2022, un ejercicio que ha descrito de "responsabilidad" porque el ejercicio que viene "será de recuperación económica". "Ortega ha dicho que ellos lo hacen con luz y taquígrafos... eso no querrá decir que Monasterio no lo hace con luz y traquígrafos", ha planteado a continuación.

"ABOCA A UNA PRÓRROGA"

Ha reconocido que en caso de no sentarse a negociar, "es obvio que aboca a la prórroga de los presupuestos de Madrid, que pone en serio peligro la gestión para el año que viene". En este punto ha señalado que "los madrileños merecen que Ortega se siente, que le pagan para que se siente. Y si no, que asuma las consecuencias, que les diga por qué no se sienta a negociar", ha expuesto.

También ha respondido Almeida a la portavoz socialista en Cibeles, Mar Espinar, y ha señalado que él no suplica a Vox pero "no estaría en un partido que suplica a ERC, a Bildu o los que quieren acabar con la España constitucional".