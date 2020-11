Almeida, Ribó, Azcón y Espadas piden gestionar más fondos europeos

Zaragoza, 13 nov (EFE).- Los alcaldes de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; Valencia, Joan Ribó; Zaragoza, Jorge Azcón; y Sevilla, Juan Espadas, han coincidido en la necesidad de que los ayuntamientos puedan gestionar una mayor proporción de los fondos europeos de recuperación, frente al 4 por ciento previsto.

Los cuatro responsables municipales han participado de forma telemática en la jornada "Resilientes, digitales y sostenibles: las ciudades en el plan de recuperación", organizada por el diario El Mundo y el Ayuntamiento de Zaragoza.

Martínez-Almeida ha remarcado que ese 4 por ciento no se corresponde con el peso político, social y presupuestario de los ayuntamientos en España, y ha abogado por incrementarlo hasta un 13 o un 14 por ciento.

A su juicio, si hay una administración cercana a la ciudadanía para llegar a los más vulnerables y "no dejar a nadie atrás" son las entidades locales, con lo que "no se puede entender" que se les "orille" en la gestión de los fondos de recuperación.

A igual que sus compañeros, ha reclamado financiación extraordinaria que compense la pérdida de ingresos y el aumento de gastos derivado de atender las necesidades generadas por la pandemia de covid-19, así como un fondo para paliar las pérdidas generadas en el transporte público en las grandes ciudades.

El alcalde valenciano, por su parte, ha defendido que las ciudades son el espacio donde interaccionan las cuestiones de las que depende la recuperación, como la sanidad o los servicios sociales. "La batalla por la recuperación, la transformación o la resiliencia la ganaremos desde las ciudades", ha subrayado.

Por ello, ha pedido que los ayuntamientos adopten un papel protagonista en el plan de recuperación y que no se queden "a la cola" de otros niveles de gobierno y ha reclamado también una mejora "más en serio" de la financiación local.

Azcón ha incidido en el problema que supone la escasa capacidad de absorción que tiene España con respecto a los fondos europeos, que ha situado en un 34 por ciento. En ese sentido, ha instado a hacer una "seria reflexión" porque, ahora, tendrán que correr el "maratón" de los fondos europeos de recuperación cuando no han sido capaces de hacer lo propio con "las distancias medias".

En cuanto a los fondos extraordinarios que recibirán del Gobierno central, que deberían recoger un mínimo de 3.000 millones de euros, ha considerado que se debería hacer un "esfuerzo suplementario" para incluir también las necesidades que surgirán en 2021.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha defendido que los gobiernos municipales se han ganado "con creces" que las instituciones europeas articulen otra forma de gestionar los fondos en la que lo local tenga más peso, que servirían también para evitar una ejecución tan baja de los mismos.

No obstante, ha opinado que lo importante no es tanto el cuánto sino el cómo, ya que los proyectos para captar esos fondos deberán ser validados por la propia Comisión Europea. "No va a haber otra oportunidad. No podemos desaprovecharla", ha reiterado el alcalde de la capital andaluza, quien ha apostado por que se sienten todas las administraciones públicas a redefinir la situación.

Ribó ha destacado el cuidado de las personas, la descarbonización, la movilidad sostenible y la vinculación entre la creación de empleo y la innovación, que requiere de la colaboración entre instituciones, empresas privadas, universidades y centros de investigación, para lo que el Ayuntamiento de Valencia está trabajando con la "máxima velocidad" y Azcón ha considerado que "las necesidades de las ciudades no han cambiado por la pandemia" y que ello pasa por la creación de empleo, lo que ha ligado a la transformación verde y a la digitalización.