Almeida: Cuanto antes se vaya Sánchez antes se abordarán los problemas reales

Madrid, 17 may (EFE).- El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, opina que "cuanto antes" abandone el Gobierno el presidente Pedro Sánchez "antes podremos empezar a abordar de verdad" los problemas "reales" de España, ya que considera que tenemos un Ejecutivo "con un proyecto agotado".

En el punto limpio de Arganzuela al que ha acudido este lunes con motivo del Día Mundial del Reciclaje, Almeida ha sido preguntado por unas recientes declaraciones en las que dijo que "hay serias dudas de que Pedro Sánchez pueda agotar la legislatura".

"Cuando me hicieron esa pregunta es porque me habían dicho que Pedro Sánchez agotaba la legislatura, entonces yo he cogido, llámenlo una manía, pero si Pedro Sánchez dice una cosa, estoy seguro de que va a hacer exactamente la contraria y por tanto si Pedro Sánchez dice que va a agotar la legislatura, lo más probable es que no agote la legislatura", ha explicado Almeida.

En su opinión, "tenemos un Gobierno con un proyecto agotado por diversas circunstancias" y considera que "para atender a la peor crisis económica y social que vamos a vivir en España en nuestra historia reciente, precisamente tenemos al peor Gobierno para poder afrontarlo".

"Por eso mi reflexión, desde luego, es que cuanto antes abandone el Gobierno Pedro Sánchez antes podremos empezar a abordar de verdad los problemas reales que tiene España" y que los españoles "lo que quieren es un Gobierno que piense en mañana y no en 2050, por eso cuanto antes acabe este Gobierno mejor para España y los españoles", ha remachado.

Preguntado sobre si abogaría por un adelanto electoral, ha dicho que es una decisión que le corresponde "única y exclusivamente a Pedro Sánchez.

También ha reprochado los mensajes "triunfalistas" del presidente sobre la recuperación de la economía y el calendario de vacunación en lugar de "gestionar el día a día de una situación dramática como la que estamos atravesando" y dotar de un marco jurídico a las autonomías para luchar contra la pandemia.

Sobre el principio de acuerdo en Cataluña entre ERC y JxCat para formar Gobierno, Almeida ha apuntado que "revela el fracaso de la estrategia del PSOE y Pedro Sánchez" y que la "cacareada victoria" de Salvador Illa fue "absolutamente inútil".

Almeida ha comentado también que en esa victoria el jefe de Gabinete del presidente, Iván Redondo, "estaba apenas a cinco metros aplaudiendo" y que, sin embargo, en la noche electoral madrileña "a Ángel Gabilondo no le dejaron ni pisar Ferraz". (vídeo)