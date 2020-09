Almeida se siente "muy cómodo" con el esquema actual del PP de Madrid, con García Escudero como presidente

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid y portavoz del PP nacional, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que se siente "muy cómodo" con el esquema actual del PP de Madrid, con Pío García Escudero como presidente de la formación, Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad y él como regidor de la capital.

"Me siento muy cómodo con el esquema que hay en el PP de Madrid, con Pío García Escudero de presidente, Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad y yo en el Ayuntamiento. Me siento muy cómodo y entre Isabel (Díaz Ayuso) y yo no hay enfrentamiento alguno por el PP de Madrid", ha subrayado.

En una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, Almeida ha remarcado que ni él ni Ayuso están pensando en la presidencia del PP de la Comunidad con la situación que tienen entre manos con la gestión de la pandemia, especialmente la presidenta, que tiene más competencias.

"Estamos centrados en resolver los problemas de la pandemia", ha aseverado antes de felicitar a Ayuso "por la gestión y por el debate del estado de la región, donde ha presentado un sistema de reformas para afrontar el futuro".