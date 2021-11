Almeida: Si Casado no va mañana a la manifestación no será para evitar a Ayuso

Madrid, 26 nov (EFE).- El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado este viernes que si Pablo Casado no acude a la manifestación de este sábado contra la reforma de la llamada "ley mordaza" será por su "complicada" agenda, y ha asegurado que "desde luego si no va" no será por coincidir con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"No hagan caso de todo lo que les llega", ha dicho el también alcalde de Madrid a los periodistas cuando, tras un acto municipal, le han preguntado si le consta que Casado va a acudir a la manifestación convocada por sindicatos y asociaciones policiales, ya que se está filtrando que quizá no vaya para no coincidir con la presidenta de Madrid.

El alcalde de Madrid ha añadido, tras visitar el nuevo parque de bomberos en Vicálvaro. que Casado "reúne a todos los presidentes provinciales del PP, si no me equivoco, este fin de semana en León".

"Y por tanto la agenda también es complicada. No sé si va a ir o no va a ir, lo que sé es que estuvo ya el otro día, y lo que sé es que si va o no va no es por no coincidir con Isabel Díaz Ayuso, sino porque la agenda no se lo permite porque tenemos a todos los presidentes provinciales reunidos en León, y por tanto no hay que hacer más hipótesis, de verdad, no hagan caso a todo lo que les llega", ha apostillado.

Sobre la cena de navidad del PP de Madrid, Almeida ha señalado que todavía no se ha tomado una decisión sobre si se va a celebrar o no, porque la formación está "pendiente de la evolución de la pandemia, como no puede ser de otra manera".

"No es lo mismo una cena que puede reunir a cincuenta personas", ha añadido acerca de las reuniones de las agrupaciones de los distritos para las navidades, "que una de cena como la del PP de Madrid que puede reunir a más de mil personas o mil quinientas en un recinto cerrado".