Almeida tilda de "irresponsable" poner en duda las cifras "sin contraargumentos"

Madrid, 6 oct (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado este martes de "irresponsable" por parte del Gobierno central "poner en duda" las cifras de la pandemia recopiladas por la Comunidad de Madrid sin "contraargumentos", ante lo cual considera a los madrileños con "legitimidad" para pensar que con ello se busca la "confrontación".

En una visita a las obras de Torres Arias, el regidor se ha referido a preguntas de los periodistas a las palabras del lunes del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien atribuyó la bajada de los nuevos contagios en Madrid al retraso en las notificaciones.

"Aquí yo no hablo de una guerra de cifras. Aquí hablo de unas cifras que ha estado dando la Comunidad de Madrid, que no han sido objeto de debate y ni de discusión, pero que sin embargo, cuando van a la baja, el Gobierno de la nación pretende decir ahora que no son cifras correctas", ha aseverado, al tiempo que ha dicho que el Ejecutivo "lo que tiene que hacer es acreditarlo".

El regidor ha agregado que "los madrileños también tienen derecho a preguntarse una cosa": "¿Podemos fiarnos de un Gobierno de la nación cuando habla de cifras y datos que no es capaz de decir el número de muertos que ha habido por la pandemia hasta ahora?".

Para el regidor, lo que "no puede hacer" el Gobierno central es "poner en permanente sospecha a la Comunidad de Madrid".

"Lo único que le pedimos al Gobierno de la nación es que haga honor a su palabra. Y su palabra fue venir a ayudar y apoyar a Madrid. Su palabra no fue imponer a Madrid una intervención sanitaria, su palabra no fue poner en duda las cifras de Madrid sin ningún contraargumento, su palabra no fue hacer un uso político de la pandemia", ha apostillado.

"Yo le digo, de verdad, en nombre de todos los madrileños, que el derecho a discrepar existe, por supuesto, que el derecho a mostrar las diferencias existe, pero que cuando estamos hablando de una cuestión tan sensible como la que estamos hablando lo que toca es que si se ponen en duda unas cifras no se haga una afirmación sino que se demuestre. Y mientras no se demuestre es irresponsable poner en duda estas cifras", ha agregado.

Mientras que el Gobierno no ofrezca las cifras que "en su opinión son las que se adecúan a la realidad", los madrileños "tenemos derecho a pensar que el Gobierno de la nación sigue enfrascado en un particular señalamiento con la Comunidad de Madrid".

"Lo que le pido al Gobierno es que deje de hacer un señalamiento con la Comunidad de Madrid", que "no introduzca mayor confusión" a los madrileños porque "estamos cansados" y los ciudadanos "no se merecen" es que las administraciones "se enzarce" de la forma que hace el Ejecutivo central "poniendo en duda" esos datos.

Almeida ha subrayado que "es momento de seriedad, de rigor, de dejarse de cortinas de humo cada día", y, sobre las cifras de la región, ha apuntado que están demostrando que "las medidas de la Comunidad de Madrid funcionaban" y estaban "consiguiendo el objetivo que se habían planteado".

Sobre el hecho de que se hayan hechos menos PCR, ha alegado que "ya no se hace con el criterio que se hacía anteriormente porque lo varió el Ministerio de Sanidad" y que Madrid lo que ha hecho es seguir el "nuevo protocolo" marcado por la cartera de Salvador Illa.