Almeida ve una "operación destinada al fracaso" que Errejón sea candidato al Ayuntamiento: "¿Cuánto aguantaría?"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado este lunes de "operación destinada al fracaso" que Más Madrid quiera situar al líder de Más País, Íñigo Errejón, como candidato a la Alcaldía de la capital en las próximas elecciones municipales de 2023 y se ha preguntado "¿cuánto aguantaría?".

"Errejón primero se fue de Podemos, segundo de la Asamblea, tercero se irá del Congreso... La pregunta es ¿cuánto aguantaría en el Ayuntamiento? Es una operación destinada al fracaso como la de Pablo Iglesias el 4M", ha señalado el primer alcalde madrileño tras visitar la renovada Plaza de España de la capital.

Según ha publicado 'VozPópuli', cierto sector de Más Madrid estaría estudiando la posibilidad de que Íñigo Errejón sea el candidato a la alcaldía de Madrid en las próximos comicios de 2023.

"Los madrileños no valoramos a quien no hace del compromiso una seña de identidad. Ahora que en su invento de Más País no lo quieren en exceso, lo quieren colocar ahí, la única duda es cuánto aguantará", ha finalizado.