Almeida ve "ridículo" que el PP tiente a Villacís y alaba su coherencia

Madrid, 23 nov (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho este martes que es "ridículo" que el PP tanteara a la vicealcaldesa, Begoña Villacís, para dejar las filas de Ciudadanos y pasar a la de los populares, porque la dirigente del partido naranja ha dicho "por activa y por pasiva" que es algo que no va a ocurrir.

"Respecto de las informaciones sobre Begoña Villacís es que no hay caso. No hay caso sobre Begoña Villacís por una razón, y la conozco bien, llevo trabajando con ella primero en la oposición y luego en el Gobierno desde el año 2015, y sé que la coherencia es una de las virtudes de Begoña Villacís en política", ha dicho Almeida cuando le han preguntado sobre las informaciones que apuntan a la dirigente de Ciudadanos como próximo objetivo del PP.

Antes de clausurar las XIX Jornadas de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible organizadas por Madridiario, Almeida ha expuesto que la vicealcaldesa ha demostrado esa coherencia "muchas veces".

"Ella ha dicho en público y en privado, por activa y por pasiva, que no va a venir al Partido Popular. Por tanto no hay caso. No se la está tanteando por una razón, porque, primero, tenemos un Gobierno de coalición, y siempre he defendido que la lealtad institucional impediría que se pudiera producir ese tipo de tanteos", ha abundado.

Y, en segundo lugar, "es inútil": "Begoña es una persona coherente, y ha dicho en público y en privado que no va a venir al Partido Popular".

"Por tanto es ridículo que se pudieran producir o se produjeran esos contactos o esos tanteos. Insisto: Begoña Villacís es coherente, lo ha demostrado en política a lo largo de su trayectoria, ha dicho que no va a venir al Partido Popular, no hay caso. Es que no va a venir, pero porque ella lo ha dicho, y lo mantiene en función de su coherencia y sus principios, y me parece desde luego que la coherencia es un valor fundamental en política y yo aprecio tanto ese valor como a Begoña Villacís como vicealcaldesa", ha zanjado.