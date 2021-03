Almeida ve "triste" que el Gobierno no haya dado "ni un euro" a ayuntamientos

Madrid, 22 mar (EFE).- El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado de "incomprensible" y "triste" que el Gobierno no haya dado "ni un solo euro" a los ayuntamientos desde que comenzó la pandemia del coronavirus, por lo que considera que el Ejecutivo "no es sensible al tema local".

Diez alcaldes de distintos partidos políticos han reclamado este lunes una reunión a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para avanzar en la aprobación de fondos extraordinarios de ayudas para hacer frente a la covid-19 y en la participación de los ayuntamientos en el reparto de fondos europeos.

Los alcaldes de Cádiz (Adelante), Girona (JxCAT), Lleida (ERC), Madrid (PP), Reus (PDeCAT), Santa Cruz de Tenerife (CC), Torrelavega (PRC), Pamplona (UPN), Valencia (Compromís) y Zaragoza (PP) han suscrito el comunicado, mientras que el primer edil de Granada (Cs) participó en la reunión pero no firmó el documento y, una vez más, no ha habido representación socialista.

Tras visitar el parque de la Cuña Verde de O'Donnell, Almeida ha resaltado, precisamente, que "solo faltaba una fuerza política" en el encuentro, el PSOE, y ha dicho que en la reunión "lanzamos un grito prácticamente unánime del municipalismo al Gobierno de la nación".

"Nos tienen que ayudar, tienen que darnos el dinero para prestar nuestros servicios, eso es lo que ha pasado esta mañana" porque "un año después de la pandemia los ayuntamientos no hemos recibido ni un euro del Gobierno de la nación".

Al mismo tiempo "no sabemos cuál es nuestra participación en los fondos europeos porque no se han dirigido a nosotros para decirnos absolutamente nada" y "está por resolver el tema del fondo de transporte público".

"Por eso alcaldes pertenecientes a diez fuerzas políticas nos reunimos para reclamar lo que consideramos justo, razonable, y sobre todo para poder seguir prestando los servicios a nuestros ciudadanos y especialmente la emergencia social" que "ya se está afrontando en los municipios de España", ha puesto en valor.

Almeida ve "incomprensible" y "triste" que el Gobierno "no haya puesto ni un solo euro" para los ayuntamientos, y considera que el Ejecutivo "no puede seguir pretendiendo ignorar" a las entidades locales ni tratarlas "de manera discriminatoria".

"Tiene que darnos dinero, el Gobierno de la nación va a recibir 140.000 millones procedentes de la UE; le ha dado a las comunidades autónomas 16.000 millones, y los ayuntamientos, insisto, no hemos recibido ni un solo euro" a pesar de los "gastos" y la "falta de ingresos que hemos tenido muy importante en determinados momento".

Ha recordado, además, que hace seis meses "fue la última vez que nos reunimos" los regidores "y decidimos mandar una carta a la ministra de Hacienda".

"Ni siquiera nos ha contestado", ha censurado, y ha dicho que "no es un problema de dinero" porque "en estos momentos en España está claro que con la ruptura de las reglas fiscales dinero hay".

Por el contrario, considera que "es un problema de sensibilidad" y de "entender que los ayuntamientos también necesitamos ayuda".

"Es un problema de sensibilidad, es que no es un Gobierno sensible al tema local (...). Por supuesto estoy convencido de que al final no quieren dar un solo euro a los ayuntamientos, de que no van a ser capaces de desbloquear esta cuestión", ha agregado.