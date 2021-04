Almeida: "Vox me parece, por supuesto muchísimo mejor que Bildu"

Madrid, 26 abr (EFE).- El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que su partido no se plantea sumarse a un cordón sanitario y se ha preguntado por qué no se puede pactar con Vox pero sí pactar con EH Bildu.

"A mí que me digan, desde luego, por qué no puedo pactar con Vox, pero sí se puede pactar con Bildu. Y no estoy comparando a Vox con Bildu, porque Vox me parece, por supuesto, muchísimo mejor que Bildu", ha añadido.

"No nos planteamos un cordón sanitario a Vox", ha asegurado Almeida, que ha preguntado por qué el PSOE exige a los demás "que no pacten con Vox" si "es socio de Bildu, Podemos y ERC y está apoyado por Junts per Catalunya", que "quieren romper España".

Durante una visita al invernadero del Palacio de Cristal en Arganzuela, Gabilondo ha dicho que el PSOE debería explicar por qué cree que "es mejor pactar con Bildu que con Vox" o con Esquerra Republicana, "que ha dado un golpe de Estado", y qué parámetro moral se ha puesto el PSOE para "entender que son los que nos marcan a los demás las líneas de los pactos y los acuerdos".

Preguntado sobre qué pactos ve posible tras las elecciones del 4 de mayo, ha sugerido "que la izquierda se abstenga" para permitir una hipotética investidura como presidenta de Ayuso.

"Si tan horrorizados están con Vox, ante una victoria tan clara de Isabel Díaz Ayuso -según las encuestas-, tendrán la decencia intelectual de impedir que Vox pueda influir" en un gobierno del PP, ha añadido.

En su caso, ha recordado que es alcalde de Madrid "con un pacto de investidura con Vox" y ha recalcado que "no ha pasado nada, por mucho que quieran asustar a la gente".

"Es un programa sin ninguna arista, aún no me han dicho cuál de los 85 puntos con Vox no cabe en nuestro ordenamiento jurídico. No han sido capaces en dos años de decirlo", ha comentado.

Respecto a la disposición que está mostrando el candidato de Cs, Edmundo Bal, a pactar con el PP en la Comunidad de Madrid, Almeida ha dicho que entiende que "quiera formar parte de ese Gobierno, sobre todo con las expectativas electorales que tiene" pero no entiende "por qué entonces dinamitaron el Gobierno de Murcia con una moción de censura. Y por qué entonces generaron la situación de inestabilidad" en Madrid.

Según Almeida, Ciudadanos "lo tenía muy sencillo. Era dotar de estabilidad al Gobierno de la Comunidad de Madrid. No lo consiguieron por una táctica de partido en alianza con el Partido Socialista y por eso se encuentra en esta situación en estos momentos".