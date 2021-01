Almeida zanja debate del mural: Ni divide el Gobierno ni interesa a los madrileños

Madrid, 27 ene (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha querido zanjar este miércoles el debate sobre el mural feminista de Ciudad Lineal, al que no piensa dedicar "ni un minuto más", puesto que ni "es una brecha" en su Gobierno de coalición con Ciudadanos ni considera que sea "la cuestión que más interese a los madrileños".

Así se ha pronunciado después de que el pleno del Ayuntamiento aprobara el martes, gracias al apoyo de Cs, mantener el mural del polideportivo de la Concepción, después de que el propio partido naranja respaldase la semana pasada su retirada, a instancias de Vox, en el pleno del distrito madrileño de Ciudad Lineal.

La propuesta de Vox era retirar este mural feminista, con los rostros de quince mujeres como Rigoberta Menchú, Rosa Parks, Federica Montseny o Frida Kahlo para sustituirlo por otro con figuras de deportistas paralímpicos, cinco hombres y cinco mujeres.

"Es legítimo que, en cada momento, uno pueda expresar su opinión, y si considera que debe rectificar esa opinión eso no abre una herida en el equipo de Gobierno (...) tan legítimo es lo que se votó el jueves en Ciudad Lineal como lo que se votó en Cibeles ayer", ha declarado Almeida tras una visita al futuro parque Central de Valdebebas.

Y ha agregado: "Yo no voy a perder un minuto más en este tema, hay una decisión de Cibeles, se acabó".

El alcalde ha alegado que él está centrado "en resolver los problemas de los madrileños, no los problemas que quieren crear algunos", como el referido a un mural que los ciudadanos "no saben prácticamente ni que existe".

En este sentido, ha cuestionado que "la pretendida gran victoria de los partidos de la izquierda en el Ayuntamiento de Madrid sea si se pone o se quita un mural" mientras el Consistorio lidia con la pandemia del coronavirus y las secuelas del temporal Filomena.

"Creo que los partidos de izquierda en el Ayuntamiento de Madrid tienen un problema con este Gobierno si de verdad piensan que el principal motivo de oposición, con la que está cayendo en estos momentos, es el mural", ha apostillado.

En cuanto a la postura del PP, que tanto en el pleno de Cibeles como en el de Ciudad Lineal se alineó con Vox en contra del mural, el regidor ha explicado: "Entendimos que, si se podía sustituir ese mural por un mural, en una instalación deportiva, que representara a 5 mujeres y 5 hombres que tuvieran algún tipo de discapacidad, y que por tanto tuvieran conexión con lo que es un polideportivo y como en deporte como forma de superar la adversidad, pues nos pareció adecuado y nos pareció razonable".

"¿Esto quiere decir ir contra el feminismo? No. ¿Esto quiere decir que la izquierda se quiera apropiar y quiera patrimonializar el feminismo? Parece que sí (...) Es más interesante no el debate sobre el mural sí o el mural no, sino el debate sobre si en el feminismo cabemos todos desde distintas opciones", ha agregado.

También ha negado que su postura sea el producto de "una imposición de Vox", y ha garantizado "que ningún concejal del PP ni de Ciudadanos ha hablado con ningún concejal de Vox sobre el mural".

"A lo mejor es que ya es una imposición telepática", ha ironizado.

Preguntado por la manifestación y la recogida de firmas organizadas en los últimos días para rechazar el borrado del mural, Almeida ha recordado que el pleno de Ciudad Lineal "es la expresión democrática de todos los vecinos del distrito", por lo que "es peligroso oponer la representación vecinal", por legítima que sea, "con lo que es la representación democrática".

Respecto a la publicación en medios internacionales como 'The Guardian' de piezas sobre la contestación vecinal, Almeida ha asegurado que no le genera "excesiva preocupación" que se recoja "que en Madrid se haya producido un debate en términos democráticos".

El mural, de la etapa de Manuela Carmena, fue aprobado entonces por unanimidad en la junta del distrito, con el apoyo de PP y Ciudadanos.

El concejal presidente de Ciudad Lineal y responsable del voto de Ciudadanos en dicha junta de distrito, Ángel Niño, cargó el jueves pasado contra tres mujeres del mural: Liudmila Pavlichenko ("francotiradora del ejército rojo, símbolo de la propaganda comunista"); Kanno Sugako ("ideó una revolución violenta en su país"), y Comandanta Ramona ("comandante del ejercito zapatista de liberación, utilizó entre sus filas a niños soldados").