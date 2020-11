Alto cargo de Iglesias replica a Robles que prohibir desahucios es gobernar para todos, "no solo para la banca"

"Por eso es urgente prohibir los desahucios, porque cuando te desahucian no te preguntan a quién has votado", traslada a la ministra

La secretaria de Estado de Agenda 2030 y dirigente de Podemos, Ione Belarra, ha replicado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que la prohibir los desahucios de población vulnerable demuestra la voluntad de gobernar para todos, "no sólo para los rentistas, la banca o los fondos de inversión".

Así lo ha indicado en un comentario en Twitter en el que se hace eco de las declaraciones de la ministra, quien esta mañana ha cargado contra el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, por sus discrepancias en asuntos como el Sáhara Occidental o la enmienda presentada al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) relativa a los desahucios.

"No me gusta que ninguna fuerza política trate de hacer política partidista de unos Presupuestos que son de todos los españoles --ha defendido--. El Gobierno es Gobierno no solo de las personas que lo han votado sino de todos los españoles. A veces a lo mejor algunos miembros del Gobierno se olvidan de que tenemos que gobernar para todos los españoles y no solo para aquellos que nos han podido apoyar con sus votos", señaló la titular de Defensa en clara alusión a la formación morada.

Precisamente Belarra se refiere a esas palabras concretas en su comentario, adjuntando en su tuit una información publicada al respecto, para reivindicar ante Robles que "efectivamente" hay que "gobernar para todos, no sólo para los rentistas, la banca o los fondos de inversión".

"Por eso es urgente prohibir los desahucios, porque cuando te desahucian no te preguntan a quién has votado", ha apostillado Belarra para defender la necesidad de aplicar esta medida, que Unidas Podemos ya planteó en el seno del Ejecutivo.

POLÉMICA CON LA ENMINEDA

La decisión de Unidas Podemos de presentar junto a ERC y EH Bildu de presentar una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para prohibir los desahucios hasta finales de 2022 a familias vulnerables no gustó en el Grupo Parlamentario Socialista, propiciando también cierto malestar en varios ministros del PSOE.

Esta mañana el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, calificó de "absolutamente anormal" esta enmienda, la vicepresidenta Nadia Calviño dijo ayer que la formación morada buscaba con ello "visibilidad" y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, dijo que desconocía esos planes.

A su vez, el Grupo Parlamentario Socialista consideran que esa enmienda es un "error político" y denota la "falta de madurez" de Unidas Podemos como "partido de gobierno", tal y como ha manifestado el miembro de la dirección del Grupo Socialista y diputado del PSC, José Zaragoza, quien además incidió en el compromiso previo de presentar enmiendas conjuntas entre los dos partidos.

PODEMOS REIVINDICA LEALTAD AL PROGRAMA

Frente a ello, desde Unidas Podemos han defendido que se comunicó al PSOE la presentación de dicha enmienda y se les invitó a sumarse, por lo que no puede causar malestar. No obstante, mantiene la mano tendida para buscar un acuerdo con los socialistas durante la tramitación parlamentaria de los PGE.

Además, diversos cargos han defendido que buscar la paralización de los desahucios supone lealtad al principal compromiso de la coalición, su acuerdo de gobierno y el programa político del Ejecutivo.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, subrayó ayer que la paralización de los desahucios, que defiende Unidas Podemos, tiene "enemigos muy poderosos" pero ha destacado que su obligación es "empujar" para "revertir, aunque sea parcialmente, algunas injusticias".

"Gobernar es eso", aseguró el también líder de Podemos en Twitter para enfatizar que no les votaron "para hacer amigos" sino para lograr "con las fuerzas que tienen" la prohibición de los desahucios de población vulnerable.