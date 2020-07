Álvarez de Toledo acusa a Sánchez de "agitar" el debate contra la monarquía

Madrid, 22 jul (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusado este miércoles a Pedro Sánchez de "agitar" el debate contra la monarquía para "tapar" su "deplorable" gestión de la pandemia y al vicepresidente Pablo Iglesias de aprovechar la maniobra "para apuntar a Felipe VI".

En la sesión de control del Congreso, Álvarez de Toledo ha reformulado la pregunta inicial a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, "Qué está haciendo el Gobierno para defender la Constitución", a otra más precisa: "Piensa el Gobierno seguir cultivando el apoyo de partidos que atacan la Constitución".

Calvo ha explicado que para el Gobierno defender la Constitución es "desarrollarla" y ha recordado que en seis meses de legislatura ha traído una ley de cambio climático, una ley de educación, la subida del salario mínimo, la implantación del ingreso mínimo vital y el decreto del estado de alarma "contra su apoyo para proteger este país. Esa es la Constitución para este Gobierno, desarrollar políticas y hacer un país más justo, más igual y solidario".

En definitiva, la vicepresidenta ha dicho que el Ejecutivo trabaja "en el marco exclusivo" de las competencias de la Constitución, "no en otro y en desarrollarlas. No más".

Un "no más" que Álvarez de Toledo ha interpretado como que el Gobierno no hace "nada" para defender la Carta Magna y le ha recordado a Calvo que no habrá apoyo europeo para un programa contrarreformista "y menos para una agenda de ruptura".

La portavoz popular ha reprochado al Gobierno que mantenga la mesa de diálogo con el presidente de Cataluña, Quim Torra, de quien ha dicho se ha erigido como "insólito fiscal antimonarquía", y contemplan pasivos la prematura excarcelación de Oriol Junqueras, "un fake republicano que antepone identidad a igualdad y que confunde la bonhomía con el derecho a delinquir e incluso a reincidir".

Álvarez de Toledo ha recordado a Calvo que sus socios de Gobierno "atacan también" al rey porque "quieren ganar contra la Corona lo que perdieron contra la Constitución, como si Corona y Constitución no fueran indisociables".

La portavoz del PP ha instado a Calvo a "aceptar el principio de realidad" y "ahorrarse" las campañas antimonárquicas porque para "engendrar una república o una confederación hay que derogar la Constitución" y no puede derogarse sin el apoyo del PP.

"Y eso -ha dicho- no ocurrirá jamás. Pierdan toda esperanza, no alienten ficciones, ni políticas ni económicas, abandonen su pulsión contrarreformista y a los fanfarrones de la ruptura y encaren la reforma, ese gran legado de la Transición y ese nítido mandato de Europa. Es el punto donde se encontrarán con el PP".

A esta reflexión, la vicepresidenta primera ha respondido acusando al PP de "patrimonializar" la Constitución, "de manera excluyente. Ustedes que llegaron tarde".

En opinión de Calvo, en esa visión "patrimonialista y excluyente" no se esconden los valores democráticos. "Menos mal que este país es una gran democracia, que los españoles van libremente a las urnas y tenemos el Tribunal Constitucional para interpretarlo", ha subrayado.

Además, la vicepresidenta primera ha preguntado a la diputada del PP cuando van a aplicar el artículo 122 de la Constitución, la reforma del Consejo General del Poder Judicial "con la que ustedes están jugando para bloquear un poder del Estado".