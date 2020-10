Álvarez de Toledo dice que el Rey encarna "valores del republicanismo" y llama a "republicanos de verdad" a defenderlo

CÓRDOBA, 12 (EUROPA PRESS)

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha afirmado este lunes que Felipe VI encarna la "libertad, igualdad y fraternidad, que son los grandes valores del republicanismo clásico", por lo que llama a los "republicanos de verdad" a movilizarse para defenderlo.

En una atención a los medios de comunicación en la Puerta del Puente de Córdoba, Álvarez de Toledo ha explicado que en España actualmente hay "gente que está planteando el debate falsamente como monarquía versus república". Afirma que el "verdadero debate es entre Constitución o caos, entre libertad sí o no, entre igualdad sí o no, entre fraternidad sí o no".

"Precisamente libertad, igualdad y fraternidad, que son los grandes valores del republicanismo clásico, paradójicamente hoy los encarna nada menos que la figura de Felipe VI, garante del sistema constitucional, como lo demostró en Cataluña hace tres años protegiendo a los constitucionalistas de la profunda agresión que estaba encabezando el nacionalismo y el separatismo", recalca.

En este sentido, ha realizado un llamamiento a los "republicanos de verdad" para que "se sientan reconfortados y amparados en su sistema constitucional y se sumen a las movilizaciones en defensa de la Corona y del Rey". "Esto no es una movilización partidista ni una defensa partidista de la figura del Rey, sino defender un modelo convivencia, un sistema común de libertad y de igualdad", sentencia.

Asegura que toda transición política, como la transición española, es "una transacción, un acuerdo y un pacto entre distintos, siendo uno de ellos en torno a la monarquía". "Los españoles votaron su modelo de Estado en 1978 en un referéndum. Votaron masivamente a favor de monarquía parlamentaria", afirma, tras lo que ha reivindicado la figura del Rey "ante los ataques" que considera que está sufriendo. Así, pone en valor la institución monárquica como "garante de los derechos democráticos y de las libertades".

Igualmente, añade que "cualquier veto al jefe del Estado es un veto a la Constitución". "Hemos vivido un veto al Rey en Cataluña. Es un extraño país el nuestro, en el que un presidente del Gobierno no es capaz de dar un viva al jefe del Estado y eso requiere una profunda reflexión", ha dicho.

Para Álvarez de Toledo, el PSOE está en una "deriva de disgregación nacional", lo que afirma que "otorga a los demás partidos una responsabilidad histórica en estos momentos, y muy especialmente al PP, cuyo sentido de Estado y de compromiso democrático está fuera de toda duda". "El PP tiene una misión muy importante de movilización de los españoles de distinto signo político, liberales, socialdemócratas, conservadores, para reagrupar a estas personas en un espacio común de la razón", asevera, añadiendo que ha de "actualizar la misión" que desarrolló en los años 90 de "unir todo lo que está a la derecha y la izquierda".