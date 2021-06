Álvarez (UGT) apoya los indultos y aplaude que el Círculo reuniera al Rey y Aragonès

Avisa de movilizaciones si no sube el SMI: "No hay ninguna razón objetiva para que no se haga"

El secretario general de UGT, José María Álvarez, ha considerado "remarcable" y un avance institucional que, en un momento difícil para Cataluña y toda España, el Círculo de Economía se abiera a contar con la presencia del Rey Felipe VI y del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y ha apoyado que se indulte a los presos del 1-O.

Lo ha dicho este jueves en una atención a los medios tras participar en una sesión de la XXXVI Reunión Anual del Círculo en Barcelona, con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

También ve remarcable hablar claramente desde el punto de vista de la necesidad de que España pueda entrar en un "proceso de entendimiento, de diálogo y de acuerdo".

INDULTOS

Sobre los indultos, ha sostenido que es un instrumento importantísimo para ese camino de encuentro: "Me parece que el Gobierno tiene que utilizarlo a fondo desde la perspectiva de la concordia y del entendimiento".

Álvarez ve muy difícil que Catalunya y toda España puedan prosperar económicamente si no se es capaz de poner diálogo y sensatez: "No hay ninguna duda de que los indultos serán una pieza clave para poder iniciar ese proceso de acuerdo y de entendimiento".

EL SMI Y EL PARO

También ha destacado que, ante los retos económicos, "es fundamental el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y ha dicho que es imprescindible crear empleo pero que para ello también es necesario que suban los salarios.

"Subir los salarios hoy quiere decir caminar en la senda que el grupo de expertos --por cierto, un grupo de expertos en que el Gobierno tenía mayoría-- ha situado, que es ir a un aumento progresivo del SMI llegando a ese 70% en el año 2023", ha dicho.

También ha pedido al Gobierno ser consciente de que, si no aumenta el SMI, van a mantener sus movilizaciones y a incrementarlas, "porque no hay ninguna razón objetiva para que no se haga".

La Reunión del Círculo de Economía (RCE) se celebra hasta este viernes en Barcelona