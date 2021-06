(AM) Feijóo, que ve "razones poderosas" para manifestarse contra los indultos, no acudirá por motivos de agenda

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que existen "razones poderosas" para que cualquier ciudadano se manifieste el próximo 13 de junio contra los indultos a los condenados por el procés, una protesta a la que él no acudirá por motivos de agenda institucional.

"Hay razones poderosas para manifestar por parte de cualquier ciudadano, de cualquier comunidad autónoma, su posición en relación con la amenaza de indultar a personas que ni han solicitado el indulto y que, además, manifiestan que van a continuar en los hechos delictivos que dieron lugar a la condena", ha afirmado.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno y tras ser preguntado sobre si acudiría a esta manifestación en Madrid, Feijóo ha subrayado que "las sociedades democráticas se expresan democráticamente en las calles, en los medios de comunicación o en la opinión emitida por cualquier ciudadano".

En este sentido, el presidente gallego ha asegurado "entender perfectamente" que haya "mucha gente" que, "con independencia de su posición ideológica y de si se considera de un partido o de otro partido, no está de acuerdo" con esta medida que califica de "equivocación".

"Es una equivocación, en estas condiciones y en este momento, indultar a políticos que han cometido delitos y que, además, su proyecto político es seguir cometiéndolos. Y entiendo perfectamente que haya ciudadanos que lo expresen con claridad", ha sostenido.

Con todo, ha dicho que no cree que "le sea posible asistir" toda vez que saldrá de viaje "ese mismo domingo a primera hora". "Y, además, es un viaje internacional por lo tanto, no creo que sea compatible el estar con la agenda de presidente de la Comunidad autónoma", ha señalado para reiterar que "entiende perfectamente" esa manifestación ante una decisión con la que "el Gobierno se precipita" y que "no es proporcional a la situación" que se vive.

Sin embargo, ha incidido en que la agenda como presidente de la Xunta "está por encima de cualquier otra agenda, tanto orgánica como individual". "Primero está la agenda institucional y después el resto de compromisos", ha señalado para señalar que la "agenda institucional es la prioritaria para cualquier político medianamente responsable". "Y yo intento ser un político responsable", ha apuntado.

Aunque el destino del viaje aún no se ha detallado, fuentes del Gobierno gallego han señalado que éste ya estaba programado con anterioridad a la convocatoria de la manifestación por parte de la plataforma cívica Unión 78.