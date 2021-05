(AM)Gobierno vasco se queja de que ha pedido cambios legales permanentemente y "han pasado ya 14 meses" de pandemia

Afirma, sobre la opción del Supremo, que "no se cierra a ninguna posibilidad", pero "no es una cuestión judicial", sino sanitaria

BILBAO, 10 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha recordado que la posibilidad de cambios legales para que las comunidades afronten la pandemia, como ha apuntado el ministro Juan Carlos Campo, "es una consideración que ha hecho el lehendakari permanentemente" durante esta crisis sanitaria y, según ha advertido, "han pasado ya 14 meses" de pandemia.

En una entrevista concedida a Radio Vitoria, recogida por Europa Press, Zupiria se ha pronunciado de este modo preguntado por las manifestaciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que, en un artículo en 'El País', ha abierto la posibilidad de "realizar cambios legales adicionales" para que las comunidades autónomas puedan afrontar la pandemia tras el estado de alarma si "se desprende la necesidad" de las resoluciones del Tribunal Supremo.

Según ha indicado el portavoz del Gobierno Vasco, la realización de cambios legales "es una consideración que, entre otros, el lehendakari ha hecho permanentemente en estos 14 años de pandemia". "¿Cuáles tendrían que ser?. El ministro, en su artículo, se refiere a las leyes sanitarias, y esas podrían ser unas", ha manifestado Zupiria, que ha subrayado que "han pasado ya 14 meses de pandemia".

Por lo que respecta al Ejecutivo de Euskadi, ha añadido, "tal y como permanentemente se nos recuerda desde el Gobierno español y de forma recurrente desde el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la capacidad del Gobierno Vasco para adoptar algunas medidas es inexistente o muy limitada".

Por otro lado, ha aludido a la posibilidad de que el Ejecutivo de Euskadi recurra al Tribunal Supremo para poder realizar restricciones rechazadas por el TSJPV, tras el recurso que ha presentado Canarias, y ha señalado que, "por el principio de prudencia y humildad", "el Gobierno no se cierra a ninguna posibilidad".

No obstante, ha señalado que el Lehendakari ya ha manifestado que "esta no era una cuestión judicial", sino sanitaria, y que "a él le correspondía ofrecer una certidumbre y no le parecía que una judicialización del proceso fuera una buena aportación", ya que esa vía puede llevar "a un tiempo de 15, 20 días, un mes" y las respuestas que requiere la pandemia tienen que ser "inmediatas".

MÁS LEÑA

Asimismo, Zupiria ha valorado que, aunque "ha habido de todo", la mayor parte de los ciudadanos vascos ha tenido "un comportamiento adecuado" tras el fin del estado de alarma, que "es el que vamos a necesitar en los próximos meses también" porque "el estado alarma ha terminado pero la pandemia no".

En este sentido, ha advertido de que los porcentajes de población vacunada "aún son muy bajos" y, además, la vacuna "protege, no cura". Por ello, ha insistido en que, en los próximos meses, habrá que "convivir con el virus y adoptar medidas" tanto desde las instituciones como con carácter personal.

Preguntado si cree que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado a las comunidades autónomas a su suerte, ha señalado que "la situación es la que es" y ha rechazado "enmarañarnos en polémicas y peleaspúblicas". "La política tiene sus foros para este debate y, como portavoz del Gobierno, no me corresponde añadir más leña a ese fuego", ha apuntado.

Zupiria ha advertido, no obstante, que el lehendakari recibió respuesta a la carta que remitió a Sánchez hace quince días, para solicitarle "contar con un marco legal y jurídico que dé garantías", llegó el viernes "una hora antes de que se reuniera el LABI".

Según ha apuntado, "alguien nos ha dicho por qué no tomó antes el Gobierno Vasco algunas decisiones, pues porque se estaba a la espera de la respuesta del presidente Sánchez", en la que se dice que el Ejecutivo "tiene tomada la decisión de suspender estado alarma" y para "cualquier otra consideración" le remite al Consejo Interritorial de Salud.

REPROBACIÓN

Por otro lado, ha aludido a la reprobación de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, que han pedido varios grupos de la oposición en el Parlamento vasco. El portavoz del Gobierno ha lamentado que ha habido "una presión muy dura" por parte de la oposición y que "no es de ahora".

A su entender, "hay una estrategia muy combativa, muy beligerante, especialmente por parte de EH Bildu y PP, que responde a una estrategia de confrontación que tienen para socavar la gestión del Gobierno y su imagen ante la sociedad". "Ahí sitúo el intento de reprobación que van a presentar esta semana", ha señalado. En todo caso, ha reiterado el apoyo "total y absoluto" a Sagardui del lehendakadi y el conjunto del Gobierno.