AMP-Cospedal dice en el Congreso que Bárcenas "miente" y que usarle para hacer política "no hace bien" a la democracia

La ex secretaria general del PP niega estar "amnésica" y recuerda que el extesorero ha perdido 13 juicios y aún le debe 50.000 euros

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal se ha refirmado este jueves ante la comisión del Congreso que investiga la operación 'Kitchen' en que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas "miente sistemáticamente" como, según ha dicho, se ha demostrado hasta en 13 ocasiones en los tribunales, y ha advertido de que "basar actuaciones judiciales y también políticas" en "declaraciones de personas" como él, "no hace ningún bien a la democracia".

Cospedal se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas de los comisionados sobre la operación supuestamente organizada desde el Ministerio del Interior para espiar al ex tesorero de su partido, pero sí ha aprovechado la intervención del diputado de Bildu Oskar Matute para atacar a Bárcenas.

En respuesta a Matute la también ex ministra de Defensa ha negado estar "amnésica" y haber afirmado no saber "nada" sobre lo que le planteaban sus señorías. "No estoy amnésica ni nada por el estilo,a todo lo que aquí se ha preguntado yo he declarado en sede judicial y con mucho más rigor, si me permite decirlo", ha indicado Cospedal.

EVITA MENTAR A BÁRCENAS Y SE REFIERE A ÉL COMO "ESA PERSONA"

La ex 'número dos' del PP, que no ha citado en ningún momento a Bárcenas por su nombre ni su apellido y se referido a él como "esa persona" o "la persona que fue gerente y tesorero del PP", ha cerrado la comisión haciendo un repaso de algunos de los casos que le han enfrentado a él en los tribunales y en los que, ha enfatizado, se han demostrado sus "sistemáticas" mentiras.

Así ha recordado que fue condenado --en un asunto que llegó hasta el Tribunal Constitucional-- por haber tenido una "intervención ilegítima" en su "derecho al honor".

"Se le condenó a cesar en esa actitud y a no volver a proferir las injurias que ha proferido siempre contra mí", ha relatado, apuntando que también se le castigó a pagarle 50.000 euros que, por cierto, no le ha abonado. "Pero lo del dinero es lo de menos, lo de más es que gané esta demanda", ha añadido.

"Esa misma persona que usted decía que yo digo que miente, y lo reafirmo aquí, dio lugar a una pieza separada", ha proseguido Cospedal refiriéndose al 'juicio de los ordenadores', sobre el supuesto borrado de la información de los que utilizaba Bárcenas en la sede del PP de la madrileña calle 'Génova'.

La ex secretaria general ha destacado que también en esa causa "se demostró que había mentido" y que, tras dos instrucciones distintas, "se terminó con un auto de sobreseimiento libre porque era todo mentira".

Ha mencionado también el caso de la supuesta adjudicación irregular de un contrato de basuras en Toledo que tuvo lugar, según ha remarcado la compareciente, cuando ella acababa de ser nombrada líder de su partido en Castilla-La Mancha, "cinco años antes" de que fuera presidenta de esa comunidad y "uno antes" de que llegara a la Secretaría General del PP.

"También hubo una sentencia absolutoria y eso dio lugar a otras demandas de otras personas que también le ganaron a Bárcenas", ha abundado.

LOS 90.000 MILLONES DE LA CORRUPCIÓN NO APARECEN

"Es verdad que hay personas que mienten mucho y esos 13 procedimientos que le han quitado la razón porque mentía sistemáticamente los costeamos todos los contribuyentes y yo creo que lamentablemente hacer basar actuaciones judiciales y también políticas sobre declaraciones de personas como estas no hacen ningún bien a la democracia", ha avisado Cospedal.

El diputado de Bildu ha dicho compartir esa reflexión y ha aprovechado para recordar a Cospedal que la corrupción cuesta 90.000 millones al año según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef).

"Esos millones sí que no aparecen nunca, como la chica de la curva", ha deslizado, antes de agregar que el Estado gasta en perseguir la corrupción unos 45.000 euros anuales. "Seguro que ahí es donde encontramos motivo y razón para ese tipo de comisiones y lamentamos que el silencio se imponga frente a la transparencia", ha denunciado Matute.

Además, Cospedal ha replicado a las afirmaciones del representante de Bildu sobre su puesta "amnesia" incidiendo en que su inmunidad parlamentaria le permitía decir esas cosas dentro del Congreso, pero que si las decía fuera ella podría emprender acciones legales contra él.

"Yo no sé de dónde viene usted, o sí lo sé, que lo sabemos muchos, pero de donde yo vengo eso quiere decir que puedo entablar una acción judicial, no otro tipo de acción con armas o con otras cosas...", le ha soltado Cospedal, ante lo que Matute se ha limitado a reiterar que él viene "de un barrio de Vizcaya".

Previamente, Cospedal también había roto su silencio para responder al diputado de Junts Josep Pagés, por dos afirmaciones, a su juicio, "muy graves". En primer lugar, lo ha hecho para recalcar que ella no entró en política para "meter la mano en la caja".

DEFIENDE A LA POLICÍA EN EL 1-O

Además, la ex ministra de Defensa ha querido hacer una defensa expresa de la operación policial desplegada por el referéndum sobre la independencia de Cataluña del 1 de octubre de 2018.

"Usted ha dicho que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo el mandato del PP, atacaron a los legítimos votantes en Cataluña y eso es falso", ha enfatizado, incidiendo en lo que hizo la Policía fue "defender la legalidad y el cumplimiento de la legislación vigente en contra de aquellos que intentaron provocar un golpe de Estado".