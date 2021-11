AMP- Exjefe de gabinete de Cosidó niega que mediara ante el juez para cerrar 'Kitchen', como le pidió Francisco Martínez

Considera que el ex director de la Policía no está implicado, pero admite que no tiene "certezas"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El comisario Pedro Agudo Novo, jefe de la Policía Nacional en La Coruña y durante un año jefe de gabinete de Ignacio Cosidó en la Dirección General de la Policía, ha negado este jueves en el Congreso que intercediera ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón como le pidió "absolutamente desesperado" Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad bajo las órdenes de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior.

"La relación con Francisco Martínez fue buena y se interrumpe cuando me voy a Italia. Al volver, contacta conmigo porque una amiga suya tiene un robo con fuerza en su casa. Intento seguirle la corriente y quedar bien con él, pero jamás se me ocurriría hacer lo que él me pide, sería un delito y en este momento estaría investigado o citado como testigo", ha expuesto Pedro Agudo, que coincidió con García-Castellón en la etapa de ambos en Italia.

En su declaración ante la comisión del Congreso que investiga la operación 'Kitchen', Agudo ha insistido en que el exnúmero dos de Interior es una "buena persona", al margen de su imputación. Preguntado sobre los mensajes que intercambió con él, ha incidido en que Martínez estaba "desesperado" y que él sólo intentó "calmarle" y no "hacerle sentir peor". También ha admitido que quizás se equivocó al no responderle que era imposible cualquier mediación con el juez.

CERRAR ESA MIERDA DE KITCHEN

A preguntas del PSOE, Pedro Agudo ha reconocido que efectivamente intercambió unos mensajes con Francisco Martínez, como consta en el sumario judicial, ya que se conocían del año escaso que estuvo este comisario al frente el gabinete de Ignacio Cosidó, de quien ha dicho que no cree que tuviera responsabilidad en el espionaje a Luis Bárcenas en su etapa de director de la Policía.

El portavoz socialista le ha preguntado por qué Francisco Martínez le pide "cerrar esa mierda", en referencia a 'Kitchen', contactando directamente con el juez García-Castellón, un magistrado con quien coincidió en su etapa como agregado de Interior en Italia.

A este país se fue tras ser cesado por Fernández Díaz en septiembre de 2012. Según él, el ministro le dijo que se debía al "ruido" en torno a una academia para policías de su mujer y a filtraciones sindicales sobre el nuevo protocolo que impulsó dentro de la Policía.

De Ignacio Cosidó ha sostenido que, aunque no tiene "certezas" su impresión es que no estaba implicación en el 'caso Kitchen' ni que tampoco tuviera relación directa con el comisario José Manuel Villarejo, cuya detención en 2017 desencadenó la macrocausa en la Audiencia Nacional en la que están imputados Fernández Díaz y Francisco Martínez, entre otros.

En este sentido, ha afirmado que duda y le sorprendería "muchísimo" que Cosió recibiera a Villarejo, como consta en la notas del ex comisario, que aluden a una cita en la que también habría estado el que fuera comisario General de Policía Judicial entre julio de 2012 y octubre de 2013, José García Losada. "Creo que eso es imposible, no me cuadra esa reunión", ha dicho.

Respecto a Fernández Díaz, ha indicado que no cree que "recibiera órdenes de nadie", aunque admitiendo desconocer si las recibía o no y, en su caso de quién.

Agudo ha explicado que inicialmente la relación entre Cosidó y Martínez era "cordial", pero que después se fueron "distanciando" probablemente porque surgieron "disfunciones" y quizá tuvieron "algún tipo de encontronazo". "La relación no era la mejor, al principio era cordial pero se hizo más tensa", ha relatado.

VILLAREJO Y LAS INVESTIGACIONES SOBRE PODEMOS

A preguntas de Vox, Pedro Agudo ha reconocido que coincidió brevemente en dos ocasiones con el comisario José Manuel Villarejo, cuya detención en 2017 desencadenó la macrocausa que se investiga en la Audiencia Nacional. La primera fue siendo jefe de gabinete de Cosidó, cuando se asomó a su despacho llamándole "Pedrito". "Me quedé un poco extrañado, pero tiene un lenguaje muy curioso, muy tronco. No le di más importancia", ha reconocido.

La segunda vez fue en los Juzgados de Plaza de Castilla, cuando Agudo --que en etapa actual en La Coruña es el encargado de investigar casos como el crimen de Samuel-- era jefe de la unidad judicial, intercambiando unas palabras de saludo con Villarejo previas a su declaración por el 'caso pendrive' que afectaba a la familia de los Pujol.

El comisario Pedro Agudo ha negado conocer el origen de los informes sin firma atribuidos a la UDEF y ha evitado valorar "como jurista" la figura del agente encubierto, como el propio Villarejo se definía a sí mismo. También ha escuchado al portavoz del PP, Luis Santamaría, aludir a investigaciones suyas que afectan a dirigentes de Unidas Podemos, citando el caso Infancia Libre y Neurona.

Sin formular ninguna pregunta al compareciente, el diputado del PP ha mencionado las agendas de Villarejo para aludir al dinero entregado a dirigentes fundadores de Unidas Podemos como Juan Carlos Monedero, así como la acusación de este comisario jubilado a que usó como buzón el despacho de la diputada Gloria Elizo o las declaraciones en sede judicial de Hugo 'El Pollo' Carvajal.

Agudo ha negado afinidad hacia el PP ni ningún otro partido, atribuyendo esto a relatos de la prensa. Ha sido en respuesta a EH Bildu, que le ha preguntado por su mediación en la etapa como jefe de la unidad adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla en la salida de estas sede judicial de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes. Según ha comentado se actuó, previa consulta a la vicedecana, porque "había en la calle un problema de orden público" por la presencia de periodistas.