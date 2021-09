AMP-Junts avisa a Sánchez que la "cacería de Puigdemont" es un "putiferio" que "cambia todo" y entierra la mesa catalana

Sánchez compara el discurso de Nogueras con los que ven una "conspiración" en las vacunas del Covid: "No se lo cree ni usted"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha avisado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la "cacería" y detención del expresident Carles Puigdemont ha supuesto "un putiferio" y "lo ha cambiado todo". Por eso, ha dado por muerta la mesa de diálogo sobre Cataluña recalcando que no se puede negociar con quien "no manda" y está en manos de "instituciones que abanderan el fascismo".

Así se lo ha trasladado en el duelo que ambos han mantenido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso y que ha arrancado con esta pregunta: "¿Tiene conocimiento de las actuaciones de todos sus departamentos en le ámbito internacional?". "Señoría, sí", ha contestado escuetamente Sánchez, provocando una ligera risa en su interlocutora.

"¿Está usted seguro?", ha insistido Nogueras antes de echar en cara al Gobierno su relato que presenta a los independentistas como "el terror de una España ejemplar" y de acusarle de haberles "pegado, encarcelado y enviado al exilio", de tener "ilegamente intervenidos" los móviles de muchos de ellos y de achacarles "terrorismo".

MANDA EL FASCISMO

Pero, según Nogueras, la "cacería, detención y puesta en libertad" de su jefe de filas "lo ha cambiado todo" y ha puesto de manifiesto que son las "instituciones judiciales y policiales españolas" que "abanderan el fascismo" las que realmente "mandan"en España.

En opinión de la portavoz de Junts, esas instituciones han "echado un pulso" al Gobierno con la detención de Puigdemont. "Ellos son los que deciden qué pasa y cómo en España, no deciden ustedes", ha soltado.

"Lo que hemos visto estos días es, en boca de periodistas italianos y españoles, un putiferio. El prestigio de España y la confianza de los socios europeos penden de un hilo", ha afirmado Nogueras, quien ha acusado al Gobierno de "rendirse ante ese poder fascista", de aprovecharse de sus decisiones y de "colaborar con él" cuando les conviene.

UN "DIÁLOGO FICTICIO"

"Han inventado un diálogo ficticio como solución al problema de Cataluña, así tienen a los catalanes calladitos durante unos años ya la vez pueden seguir utilizando a Cataluña como excusa para rascar votos a la derecha", ha proseguido Nogueras, quien ha rematado subrayado que la mesa de diálogo en la que se sientan sus socios de gobierno de ERC es la "cortina de humo" del Gobierno central y de "las derechas".

En este contexto, ha incidido en que ese foro "no es la solución a la represión, el expolio y el 'bulling'" que, sostiene, "sufre el pueblo de Cataluña". "El problema de Cataluña no es el resultado de las urnas son todos ustedes, sus engaños y su cobardía para afrontar una realidad que se les va comiendo día a día", ha avisado.

Por todo ello, ha dejado claro que los de Carles Puigdemont no pueden "negociar nada" con el Gobierno de Sánchez. "Ustedes no mandan y no deciden, la mesa de diálogo la deberían hacer entre los españoles", ha concluido.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha tomado la palabra tras el segundo turno de Nogueras para reconvenirla por utilizar "términos absolutamente inadecuados para el decoro y la dignidad de la Cámara" y recordarle que este mismo martes ya advirtió que no iba a permitir que la escalada de insultos fuera a más en el hemiciclo.

EL 80% QUIERE UN ACUERDO

Nogueras le ha pedido la palabra para defenderse, pero Batet se la ha negado. "No le voy a dar la palabra ni voy a interrumpir más la sesión de control", ha dicho, dando paso al jefe del Ejecutivo.

Sánchez, que no ha consumido todo el tiempo del que disponía para responder a la portavoz de Junts, ha confesado que se le hacía "muy difícil" darle la réplica y ha comparado su discurso con el de un jugador de la NBA que, según ha relatado, cree que "detrás de las vacunas hay una conspiración" y quieren "conectar a los negros con un ordenador que tiene un plan satánico".

"Ni usted misma se cree lo que está diciendo hoy aquí", ha concluido Sánchez, incidiendo en "España es un Estado social y democrático de derecho" y que el 80% de los catalanes quieren que se dialogue para llegar a "un acuerdo" y rechazan la "unilateralidad" que propugna Junts.