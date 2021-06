Ampl.- Urkullu dice que quizás se podrá "suavizar" el uso de mascarillas en exteriores "más pronto que tarde"

Cree que la ley antipandemia vasca "no nace obsoleta", porque la pandemia "no ha terminado" y Euskadi "necesita garantías jurídicas"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado este viernes que "más pronto que tarde" se podría tomar la decisión de "suavizar" el uso de las mascarillas en exteriores, aunque ha asegurado que su uso continuará siendo necesario en espacios interiores.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, el lehendakari ha reconocido que usar la mascarilla "es incómodo, también para mí", aunque ha destacado que "hay que reconocer que ha sido efectivo" para frenar el avance del coronavirus.

"Quizás se podría suavizar el uso de las mascarillas en exteriores, aunque en espacios interiores continuará siendo necesario utilizarlas. La decisión de suavizar su uso se podría tomar más pronto que tarde", ha indicado.

En este sentido, ha recordado que la decisión sobre el uso de las mascarillas corresponde al Gobierno de España y ha reclamado mensajes "claros" al respecto, pero ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que "pronto" se dejará de usar la mascarilla en la calle, sin haberlo hablado antes con las comunidades autónomas.

"Estamos acostumbrados. Lamentablemente, se ha convertido en una costumbre y en la pandemia ha sido notorio cómo se hacen algunas comunicaciones por parte del Gobierno español, de su presidente y de algunos ministros. Creo que es una mala constumbre, pero veremos si cuando se plantee puede haber debate entre todos o no", ha indicado.

Asimismo, y ante la reunión que mantendrá esta misma tarde el Consejo Asesor del LABI, Urkullu ha señalado que revisarán y "quizás flexibilizarán" algunas de las medidas que están en vigor desde el pasado 1 de junio, como los horarios de la hostelería, la apertura de txokos y sociedades, la presencia de público en eventos deportivos y el aforo en actividades culturales.

El lehendakari ha destacado que la evolución de la pandemia en Euskadi "nos da cierto optimismo y estamos esperanzados", y ha considerado que las nuevas medidas que este viernes adopte el Consejo Asesor del LABI "irán en proporción" a la evolución del coronavirus.

Además, ha abierto la puerta a la posibilidad de reabrir el ocio nocturno, ya que, según ha dicho, "llegando a cierta normalidad en la vida, dependiendo de la evolución, puede ser una de las medidas que se flexibilicen".

"Cuando establecimos las medidas que están vigor el pasado 1 de junio, dejamos nueve para revisar. Ayer las analizó el comité científico-técnico y realizó una valoración, y es esa valoración la que vamos a estudiar hoy en el LABI y podrían ser esas nueve medidas y algunas otras las que revisemos y quizás flexibilicemos", ha explicado.

En todo caso, ha recordado que "la pandemia no ha terminado y no la podemos dar por finalizada", ya que están surgiendo nuevas cepas de la enfermedad y, "aunque nosotros tenemos razones para estar más esperanzados y ser más optimistas, debemos seguir actuando con prudencia, y cumplir las medidas con rigurosidad".

Asimismo, no ha puesto fecha a la inmunización comunitaria en Euskadi, aunque sí ha destacado que "llevamos una evolución muy positiva" en el proceso de vacunación de la ciudadanía.

En este sentido, ha considerado "injustas" las críticas que el Gobierno Vasco recibió al inicio de la campaña de vacunación, ya que "siempre dijimos que las íbamos a dar nada más recibirlas y esa es la estrategia que hemos seguido".

"Ahora vemos que casi el 60% de los ciudadanos han recibido por lo menos una dosis, y casi el 40% también la segunda. Por lo tanto, avanzamos, y creo que, siguiendo esta estrategia, y si el número de vacunas que recibimos son suficientes, pronto podríamos lograr la inmunización de grupo", ha afirmado.

LEY ANTIPANDEMIA

Por otro lado, Iñigo Urkullu ha considerado que la denominada ley antipandemia vasca "no nace obsoleta", ya que la pandemia "no ha terminado" y en Euskadi "necesitamos instrumentos que nos den garantías jurídicas" para poder tomar medidas al respecto.

"No he oído decir a la Organización Mundial de la Salud que la pandemia haya terminado. Es una pandemia mundial, aparecen nuevas cepas en cualquier parte y en todo momento, y necesitamos instrumentos que nos den garantías jurídicas, teniendo en cuenta las experiencias que hemos vivido hasta ahora con resoluciones de los tribunales y medidas que queríamos establecer en base a nuestras competencias", ha explicado.

Asimismo, ha recordado que el Gobierno Vasco presentará en el Parlamento una propuesta de Ley de Sanidad Pública en la que se abordaría este tipo de cuestiones, aunque ha subrayado que "es un éxito aprobar una ley específica que nos dote de instrumentos que tengan garantías jurídicas para poder responder a la situación actual".

En este sentido, ha considerado que tiene "mucha importancia" que Elkarrekin Podemos-IU apoye la ley antipandemia en el Parlamento, ya que, aunque el Gobierno Vasco tenga mayoría absoluta, "el objetivo y conducta siempre ha sido tratar de acordar con el resto de grupos parlamentarios".

FONDOS EUROPEOS

Por otro lado, Iñigo Urkullu ha indicado que "la mala costumbre" del Gobierno de España se ha vuelto a reflejar en la manera en la que Pedro Sánchez ha anunciado que convocará en julio la conferencia de presidentes autonómicos para explicar el plan de recuperación y las ayudas de los fondos europeos.

"Me enteré de que tiene intención de convocar la conferencia de presidentes tras la reunión que mantuvo con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Lo he sabido por los medios, y no he recibido ninguna llamada", ha lamentado.

Asimismo, ha señalado que Euskadi espera recibir algo más de 6.000 millones de euros de los fondos europeos de recuperación, y ha recordado que, aunque para hacer frente a la pandemia el Consejo Interterritorial de Salud ha sido el foro "adecuado", en el ámbito de la financiación "tenemos nuestro propia vía".

"La Comisión Mixta del Concierto Económico debe ser el foro para debatir entre el Gobierno de España y las administraciones vascas y el Gobnierno Vasco, y eso es lo que estamos solicitando", ha destacado.

AYUDAS

Por último, el lehendakari ha cuantificado en unos 5.000 millones de euros el montante general de las ayudas que las administraciones vascas han destinado a los sectores que se han visto afectados por los efectos de la pandemia.

Asimismo, ha reconocido que los trámites a realizar y las medidas a cumplir por los solicitantes para poder recibir las ayudas "requieren un tiempo", pero ha retado a "que me diga alguien en qué otra comunidad autónoma se han dado tantas ayudas como las que se han dado en Euskadi".