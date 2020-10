Ana Pastor acusa a Sánchez de "lavarse las manos como Poncio Pilatos" en el Covid: "La cogobernanza es una milonga"

Cree que si los responsables públicos no son capaces de llegar a un gran acuerdo sanitario, no podrán "mirar a la cara" a los españoles

La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "lavarse las manos como Poncio Pilatos" en la crisis del coronavirus y ha subrayado que la cogobernanza de la que habla el Ejecutivo de coalición es "una milonga" porque la máxima responsabilidad en la gestión de una pandemia corresponde al Gobierno de España.

En su intervención en el foro económico internacional que ha organizado 'Expansión' en Alcalá de Henares (Madrid), Pastor ha afirmado que lo que ha ocurrido en España con el coronavirus "es una crisis de salud pública como la copa de un pino" a la que se ha llegado "tarde".

A eso ha sumado el hecho de que España, con un sistema de salud pública descentralizado, no cuente con una Agencia Nacional de Salud Pública que sea la autoridad sanitaria que tome las decisiones en todo momento, similar a la que hay en países como Alemania o Canadá.

Pastor ha subrayado que el ordenamiento jurídico español establece que en España la responsabilidad de gestionar una pandemia es del Gobierno de España. "Por lo tanto, esto de la cogobernanza que nos están contando es una milonga", ha aseverado.

En este sentido, ha criticado que el jefe del Ejecutivo pretenda "lavarse las manos como Poncio Pilatos y decir que la responsabilidad la tienen las comunidades hasta el 9 de mayo" cuando el país está ante "la mayor crisis" que van a vivir los españoles en este momento.

UN GRUPO DE EXPERTOS QUE TRANSMITAN DECISIONES AL GOBIERNO

Por eso, ha dicho que el PP es "crítico" con lo que se ha hecho hasta ahora y ha defendido tomar decisiones "ya". En primer lugar ha apostado por "tener a un grupo de científicos y de expertos que tomen decisiones o transmitan las mejores decisiones a los responsables políticos", ha resaltado, para añadir que "se está confundiendo a los políticos con científicos".

También ha defendido implantar de forma urgente una Agencia Nacional Única porque el virus "no entiende de fronteras ni de territorios". A su entender, no se puede hacer frente a la pandemia "con 17 proyectos" sino que tiene que haber un "plan nacional" porque eso es "lo que hará fuerte a España".

La exministra de Sanidad se ha quejado de que no exista un "sistema de vigilancia epidemiológica potente en España" y ha dicho que el sistema que hay está "fragmentado" cuando tendría que haber "una incorporación automática de cada caso al sistema nacional". De la misma manera, ha defendido una red de laboratorios interconectados con el centro nacional de microbiología que transmitan "información instantánea".

"El Gobierno no puede lavarse las manos en esta pandemia. Lo digo en sentido figurado porque lavarse las manos es imprescindible para luchar contra el virus", ha enfatizado, para añadir que ha llegado el momento de la "nueva sanidad", en la que se aprovechen las nuevas tecnologías.

HACE FALTA UNA "REFERENCIA CIENTÍFICA" DE LA QUE PODER "FIARSE"

Ana Pastor ha defendido también modificar la Ley Orgánica de medidas especiales en materia de Salud Pública de 1986 para dar un marco legal a las comunidades con legislación ordinaria y no tener que recurrir de forma "permanente" al estado de alarma porque eso "no está pasando en ningún país".

"Si no somos capaces en este momento de llegar a un gran acuerdo sanitario de todos los que tenemos responsabilidades políticas, no podremos mirar a la cara a los españoles", ha manifestado, para recordar que ella propuso el 'Plan Cajal' en la Comisión de Reconstrucción del Congreso que incluía un paquete de medidas porque el PP quiere "construir país y sistema sanitario". Sin embargo, se ha quejado de que las medidas aprobadas no se hayan puesto en marcha.

Tras asegurar que no se puede luchar contra el Covid-19 "como su fuera la pandemia de la peste", ha subrayado que en España tienen que destinar más recursos hasta llegar al 2% del PIB en investigación y apostar por la colaboración del sector público y privado. Además, ha señalado que en España hace falta "una referencia científica" a la que poder mirar y escuchar, y de la que se puedan "fiar".