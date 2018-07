Una anciana vendedora de agua, ídolo y voz de Nicaragua, pide que cese la muerte

Los jóvenes de Nicaragua están buscando la paz, tienen que vivir, no los pueden matar de esta manera, dijo en una entrevista con Efe Miriam del Socorro Matús "La Coquito", una anciana vendedora de agua que se ha convertido en ídolo de los que miles que protestan desde abril pasado contra el Gobierno de Daniel Ortega.

Doña Miriam se hizo popular a sus casi 80 años de edad. Era el 18 de mayo, segunda jornada del diálogo nacional entre el Gobierno de Daniel Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que aglutina al sector privado, sociedad civil, universitarios y campesinos, que busca una salida a la crisis sociopolítica que vive el país desde mediados de abril.

"Llegué allí a vender agua, como hago cada día, para llevarme unos pesos a casa que me den para comer algo", dijo "La Coquito", quien reconoció que "no siempre lo consigo. A veces toca no comer, porque no alcanza lo que una gana vendiendo agua y galletas en la calle".

Sin embargo y pese a que aquel día de mayo tan solo había conseguido reunir "16 pesos" (dos dólares), a todas luces insuficientes para el sustento diario, sintió que se le "rompía el alma" al ver a un grupo de madres que habían perdido a sus hijos en la lucha entre el Gobierno de Ortega y el pueblo nicaragüense, que se cobró a la fecha más de tres centenares de vidas.

"Estaban allí, llorando, rotas. Me acerqué y les ofrecí agua. Ellas la rechazaron porque pensaban que se la iba a vender, y quizás no tenían con qué pagarla, pero les dije: no, no les estoy vendiendo, les estoy regalando. Ellas la necesitaban y el Señor me guió donde estaban esas madres benditas", explicó doña Miriam sin poder contener la emoción.

La anciana cargaba su termo rojo en el carretón "todo destartalado", con el que sale a trabajar cada día, "cuando Dios mandó su mensaje, tenía que ayudar y solo regalando mi agua podía hacerlo, no tengo nada más".

El gesto de Matus se hizo viral. Adorada y admirada desde aquel día por los jóvenes que le dedican a diario largos espacios en las redes sociales, Miriam se siente "premiada con tanto cariño" tras una dura vida de lucha en condiciones de pobreza extremas.

"Estoy muy vieja, pero me siento con fuerza para estar del lado de los estudiantes, de los que luchan, de los que pelean por una Nicaragua libre. Es un gran dolor que a estas criaturas les pase una bala, no son nada mío, pero son seres humanos, con hijos, con madres, padres, familias que sufren y por eso estoy a su lado", reiteró la mujer de 78 años de edad.

"Me siento muy dolorida aunque yo no perdí ningún hijo. Las veo que perdieron hijos por culpa de un gobierno que no quiere dejar el poder, ¿por qué?, si ya hizo bastante, ya tiene bastante, ¿por qué no nos deja en libertad?. Yo no tengo idea de seguir viviendo, ya voy a llegar a los 80 años, ya vi la primera guerra, y ¿qué es lo que me queda? Ver que esto termina, si Dios quiere", relató Matús.

Su único deseo es "ver la victoria" y morir "con el corazón y el cuerpo en paz". Su sueño es ver el final de un conflicto que se ha cobrado, hasta la fecha, 309 vidas, según datos de organizaciones locales de derechos humanos, que computan en 25 los menores asesinados a manos de las "fuerzas combinadas" sandinistas, formadas por policías, parapolicías, paramilitares y antimotines.

"Tengo nietecitos chiquitos y qué bonito es verlos jugar en el parque. ¿Cómo pueden balear a los niños como los que fueron baleados en una canchita en la que estaban jugando? ¿Por qué a un alma que no tiene defensa, qué motivo hay para hacerle daño a los pequeños? Son criaturitas que vienen al mundo y se encuentran con la desgracia de estos sinvergüenzas", lamentó "La Coquito".

Los jóvenes, agradecidos y abrumados por la bondad de la anciana, le regalaron para el Día de la Madre, que se celebró el 30 de mayo, comida, ropa, zapatos y un salón de belleza le hizo un cambio de imagen. La lucha de la juventud devolvió a la abuela la esperanza de volver a ver su país en paz y sin "el rugir de las bombas".

Las revueltas populares en Nicaragua arrancaron el pasado 18 de abril, cuando el presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta del país, Rosario Murillo, plantearon aplicar unas impopulares reformas a la seguridad social que despertaron la ira de un pueblo cansado, que salió a las calles a pedir la renuncia del Ejecutivo y la paz para Nicaragua.