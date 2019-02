Un 11,7% de los andaluces apoyan la coalición PP y Cs con Vox y un 24 votaría PSOE en generales si fueran ahora

El 11,7 por ciento de los andaluces prefieren en el Gobierno de la Junta de Andalucía la coalición PP y Ciudadanos apoyada por Vox y un 24 por cieno votaría al PSOE si las elecciones generales se celebraran ahora, según la encuesta postelectoral de las elecciones autonómicas de Andalucía, que se celebraron el 2 de diciembre, publicada este martes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Así, a la pregunta de cuál de las alternativas de gobierno prefiere, sabiendo que tras los comicios ninguna fuerza política alcanzó la mayoría absoluta, el 11,7 por ciento de los andaluces se decanta por la coalición PP-Cs con el apoyo de Vox. Sin embargo, la preferida es un gobierno de coalición del PSOE con Adelante Andalucía, aunque esta suma no alcanzaba la mayoría, (15,6 por ciento); seguida de un gobierno del PSOE en solitario (12,1 por ciento).

El 10,6 por ciento de los encuestados en la comunidad prefiere un gobierno de coalición entre el PSOE y Cs, a pesar de que esta unión tampoco llegaba a la mayoría absoluta. Un gobierno de coalición entre PP, Cs y Vox es bien recibido por el 9,6 de la población encuestada, mientras sólo el sólo el 1,8 ve bien una coalición del PP y Vox para gobernar con el apoyo de Cs. Cabe señalar que en esta cuestión un 20 por ciento de los preguntados ha contestado que no sabe.

De otro lado, la encuesta pregunta que, con independencia de sus preferencias personales, y pensando en el futuro de Andalucía, cómo valora los resultados de las elecciones autonómicas. En este caso, el 22,7 por ciento ha respondido con que lo valora "más bien positivamente", mientras el 21,9 por ciento valora los resultados "más bien negativamente". El "muy negativamente" ha sido respondido por el 18,8 por ciento y "ni positiva ni negativamente" por el 17,6 por ciento".

UN 58% TENÍA DECIDIDO VOTAR A ALGÚN PARTIDO O COALICIÓN

Sobre la decisión de votar o no, y por quién hacerlo, los resultados del CIS arrojan que el 58,3 por ciento de los andaluces tenía decidido el voto por algún partido o coalición. El 14 por ciento dudó entre varias formaciones y el 16,4 había decidido previamente abstenerse.

El 14,5 por ciento de los entrevistados dudó entre votar al PP o a Cs, mientras el 13,5 tuvo dudas para decantarse ente el PSOE y Cs. Un 10,4 por ciento de la población andaluza tuvo dudas entre PSOE y Adelante Andalucía y un 6,4 dudó entre votar al PSOE o abstenerse. Por su parte, un 6,6 por ciento de los encuestados estuvo en duda entre PP y Vox.

Otro de los indicadores del CIS señala que el 67 por ciento de la población andaluza tenía decidido desde hace bastante tiempo el partido o coalición al que iba a votar. Sólo el 8,3 por ciento lo decidió en la primera semana de campaña, mientras el 11,3 por ciento lo decidió en la última semana. El mismo día de las elecciones, según el barómetro, fue cuando el 11,3 decidió su voto.

El 73,8 por ciento de los encuestados ha asegurado que fue a votar el 2 de diciembre, sin embargo un 15,8 por ciento admite que no acudió a las urnas porque no quiso. Los datos señalan que un 5,3 por ciento de los andaluces no pudieron votar; un 2,9 normalmente vota pero esta vez no quiso hacerlo y un dos por ciento vota normalmente pero no pudo hacerlo en los últimos comicios.

El sondeo pregunta cuál fue la principal razón que impulsó a no votar a aquellos que no lo hicieron y el 26,8 por ciento situó en primer lugar la opción de que no había ninguna alternativa que le satisfaciera mientras un 21,6 por ciento dijo como primera opción que no le inspiraba confianza ningún partido ni ningún político. El primer argumento del 18,6 por ciento de los encuestados fue que están hartos de la política y de las elecciones.

Además, sobre el momento en el que decidieron que no iban a votar, el 42,1 por ciento señala que lo decidió hace bastante tiempo. El 16,8 aseguró que nunca vota en las autonómicas, el 19,1 decidió que no iría a las urnas antes de la campaña y el 10,5 dudó entre votar y no votar hasta el último momento.

UN 22,1 PREFIERE DE PRESIDENTA A SUSANA DÍAZ

Respecto a quién preferirían que fuera el presidente de la Junta, el 22,1 por ciento se han decantado por la socialista Susana Díaz. El 14,5 por ciento prefiere al actual presidente, Juanma Moreno; el 11,3 por ciento al presidente de Cs, Juan Marín; y el 10,2 por ciento a la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez. Sólo el 1,9 por ciento ha escogido al candidato de Vox, Francisco Serrano.

Suponiendo que se celebrasen ya las elecciones generales, el 24 por ciento de los andaluces votarían al PSOE; el 10,3 por ciento al PP; el 11,6 a Cs; el 8,8 a Unidos Podemos y el 4,4 por ciento a Vox. Sin embargo, el 16,6 ha señalado que no lo sabe todavía y el 10,9 ha dicho que no iría a votar.

Teniendo en cuenta la suma del voto y la simpatía, el PSOE recibe el respaldo del 28,4 de los encuestados; el PP del 11,4 por ciento; Ciudadanos del 13,5 por ciento; Unidos Podemos del 9,9 y Vox del 4,6 por ciento. Según este indicador, el 18,7 de los encuestados no votaría.

De otro lado, el 37,2 por ciento sitúan en primer lugar la creación de empleo como el tema que debería se más importante para el Gobierno andaluz. Un 25,8 proponen que sea la sanidad el tema principal y un 18,8 la educación.

FRANCISCO SERRANO, EL PEOR VALORADO

En cuanto a una valoración de los líderes, la media sitúa al candidato de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, como el peor puntuado de todos los líderes regionales y nacionales con un 2,5 sobre diez. Teniendo sólo en cuenta a los líderes en Andalucía, le sigue el líder de IU, Antonio Maíllo, con un 3,4. La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, y la del PSOE, Susana Díaz, aparecen ambas valoradas con un 3,6, mientras que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tiene una nota de 3,7. El líder andaluz con nota más alta es el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, con un 4,1.

El líder nacional peor valorado es el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que recibe una nota de 2,6. El segundo peor es el presidente de Vox, Santiago Abascal, valorado con un 2,9. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el del PP, Pablo Casado, se quedan con la misma nota, un 3,7 ambos, mientras el líder de Cs, Albert Rivera, es el mejor valorado con un 4,3.

La encuesta dedica varias preguntas sobre el seguimiento de la campaña electoral andaluza y concretamente una señala que el 29,3 por ciento la ha seguido "con ningún interés"; el 26,3 con "poco interés" y el 23,6 por ciento" con mucho interés". Además, el 59,9 por ciento ha afirmado que lo visto u oído durante la campaña no le ha servido para decidir su voto. Los datos aseguran que el 43,9 por ciento de los andaluces seguía la información política todos los días o casi todos los días en televisión; el 13 por ciento a través de la radio y el 11 por ciento desde periódicos.

También, el estudio del CIS señala que el 49,3% de los encuestados tuvieron conocimiento de los resultados de alguna de las encuestas o sondeos preelectorales realizados antes de las elecciones, mientras en 50,6 no los conoció. El 66,4 admite que no tuvo "nada" en cuenta los resultados de las encuestas a la hora de decidir el voto.

Sobre la organización territorial del Estado en España, el CIS señala que un 57,6 por ciento de los andaluces lo prefieren con comunidades autónomas. Un 11,4 se decanta por un Estado con un único Gobierno central sin autonomías y un 10,9 opta por un estado en el que las CCAA tengan menor autonomía.

La encuesta se ha desarrollado en el ámbito de Andalucía, con un universo conformado por la población con derecho a voto en elecciones autonómicas y residente en la región, de ambos sexos y mayor de 18 años. El tamaño de la muestra tiene un diseño de 3.000 entrevistas personales en los domicilios, aunque se han realizado 2.193.