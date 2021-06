Andalucía augura que el Gobierno rectificará sobre uso de mascarillas: "Sigue siendo absolutamente necesaria"

Asegura que se puede decir "con orgullo que Andalucía es la comunidad autónoma que vacuna a un ritmo más rápido"

MÁLAGA, 25 (EUROPA PRESS)

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha reiterado que la mascarilla, que desde este sábado dejará de ser obligatoria en exteriores, "sigue siendo absolutamente necesaria", abogando por mantener unos días más su uso.

"Estoy convencido de que el Gobierno volverá a rectificar", ha augurado, añadiendo que "lo están haciendo ya países que, entre comillas, habían dicho que habían pasado la pandemia y se están produciendo rebrotes y han vuelto a entender que la mascarilla es la herramienta más eficaz para evitar contagios".

Bendodo, que ha visitado en Málaga las instalaciones del grupo Dekra, ha hecho un llamamiento a los andaluces de responsabilidad: "Mañana --por este sábado-- la mascarilla ya no es obligatoria en espacios abiertos donde puede haber una distancia superior a 1,5 metros pero creo que sería positivo que mantuviéramos unos días más su uso".

"No sabemos el impacto de la variante delta, de la variante india", ha advertido, al tiempo que ha explicado que "ahora mismo no es la predominante pero se está convirtiendo en predominante en otros países y, evidentemente, llegará a España con intensidad y a Andalucía y no sabemos el impacto que va a tener".

Por ello, ha incidido en que se trata de evitar contagios con esa variante, por lo que la mascarilla "sigue siendo la herramienta más importante". "Todos queremos quitarnos la mascarilla y recuperar esa libertad, pero todavía hay que hacerlo con moderación y de forma progresiva", ha añadido el consejero de la Presidencia.

VACUNACIÓN

Por otro lado, ha dicho que la principal estrategia que tiene el Gobierno andaluz como política económica es la vacunación: "Seguimos vacunando en Andalucía a un ritmo muy importante, estamos ya en un 62 por ciento de la población diana, es decir, la mayor de 16 años tiene al menos una dosis puesta, y por encima del 33 por ciento está completamente inmunizada, porque tiene las dos dosis".

"Seguimos trabajando en ese objetivo de llegar en las primeras semanas de julio al 70 por ciento, esperemos que se pueda cumplir porque así podremos recuperar cierta normalidad", ha explicado.

En concreto, en Andalucía se han administrado siete millones de vacunas, detallando Bendodo que se llevan dos días consecutivos inoculando 150.000 vacunas al día, lo que ha calificado de cifras "récord".

"Podemos decir, con orgullo, que Andalucía es la comunidad autónoma que vacuna a un ritmo más rápido; vamos tres, cuatro semanas por delante del resto de comunidades en el ritmo de vacunación", ha valorado.

Por último, ha incidido en que la principal prioridad es la vacunación y la recuperación del empleo "no nos puede apartar de donde tiene que ir el camino de Andalucía en el presente y en el futuro" para, ha continuado, "recuperar ese empleo y apostar por los nuevos sectores estratégicos como es la estrategia de digitalización".