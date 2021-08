Andalucía critica la "mesa de la vergüenza" entre Gobierno y Cataluña

Sevilla, 2 ago (EFE).- El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha criticado este lunes la "mesa de la vergüenza" entre el Gobierno y Cataluña con la reunión de la comisión bilateral entre ambos y ha pedido "el mismo trato que para cualquiera de las diecisiete comunidades autónomas, Ceuta y Melilla".

"No se puede consentir un Gobierno de España que cede una y otra vez a los chantajes de los independentistas", ha dicho Marín en rueda de prensa, en la que ha sostenido que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "le da igual porque lo único que persigue es mantenerse en el sillón de la Moncloa".

Marín, que se ha mostrado seguro de que Sánchez está dispuesto a conceder al presidente catalán, Pere Aragonés, todas sus reivindicaciones e incluso la celebración de un referéndum sobre la independencia, ha criticado que "en este país no se crea en el principio de igualdad y solidaridad".

El número dos del Gobierno andaluz ha preguntado además al líder socialista en la comunidad, Juan Espadas, "si piensa seguir en silencio y escondiéndose de todas las injusticias que castigan a Andalucía" y le ha pedido que "deje de engañar a los andaluces diciendo que tiende la mano para los presupuestos".

"En Andalucía el PSOE hará la voluntad de Sánchez", ha dicho Marín, que ha instado también a Espadas a pedir a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una financiación extra para afrontar en 2022 el gasto provocado por las consecuencias de la covid, que "no se acaba el 31 de diciembre", ha recordado.

Por otra parte, y en cuanto a los cambios en algunos cargos de Ciudadanos en Andalucía, Marín ha opinado que estas cuestiones en su partido "son más atractivas o llaman más la atención" que en otras formaciones que "han cambiado de portavoz parlamentario dos veces en menos de un año", ha dicho en referencia al PSOE.

"Creo que lo estamos haciendo muy bien, no le cortamos la cabeza a nadie ni lo escondemos debajo de la mesa para que no se le vea", ha aseverado Marín, que cree que "lo que debería ser la normalidad democrática solo se cumple en Cs, mientras otros quitan a un senador y lo llevan a no sé donde o dejan a un imputado como alcalde".