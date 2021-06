Andalucía exige al Gobierno que "decrete el estado de alarma u otro marco jurídico" para "imponer" sus medidas

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador de Ciudadanos en esta Comunidad Autónoma, Juan Marín, ha instado este viernes al Gobierno a que "si quiere imponer" medidas sobre restricciones de horario y de ocupación del interior y del exterior de establecimientos de hostelería para contrarrestar el coronavirus, como propuso el miércoles en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, que "decrete el estado de alarma u otro marco jurídico".

En una atención a medios de comunicación tras participar en la reunión del Consejo General de Ciudadanos, celebrada en Madrid, Marín ha asegurado que "lo dije ayer (este jueves) muy claro: la señora Darias quiere asumir las competencias de salud otorgadas por nuestro Estatuto de Autonomía", por lo que ha insistido en reclamar a la ministra de Sanidad y al Gobierno en su conjunto a que "decrete otro estado de alarma", que expiró el 9 de mayo y el Gobierno decidió no prorrogar.

"No puede imponerle a la autoridad sanitaria sus criterios", ha sostenido el vicepresidente de la Junta de Andalucía para señalar que una vez que decayó el estado de alarma la autoridad sanitaria son las comunidades autónomas, que, mientras estuvo vigente ese instrumento constitucional de limitación de ciertos derechos fundamentales, los presidentes autonómicos tuvieron la consideración de autoridad competente delegada.

Marín se ha reafirmado en las capacidades de los gobiernos autonómicos, que ha hecho descansar en órganos como su "comité de expertos y la Consejería de Salud" y ha recriminado al Gobierno que "salimos del estado de alarma sin programación ni planificación a medio y a largo plazo".

"Nos dejaron abandonados a nuestra suerte", ha remachado el vicepresidente de la Junta.

"Hemos asumido las competencias y ahora quiere imponernos las medidas", ha razonado Marín, quien ha proclamado que "no vamos a atender decisiones que no sean consensuadas por las comunidades autónomas", antes de reiterar que en el seno del Consejo Interterritorial de Salud "muchas comunidades se manifestaron con su voto en contra por no estar de acuerdo con los planteamientos del Gobierno".