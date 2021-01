Andalucía exige al Gobierno más vacunas contra el COVID-19 y que deje de ser "como el perro del hortelano"

Admite que el incremento de contagios es "muy preocupante" y que no se ve el pico de la tercera ola

MÁLAGA, 15 (EUROPA PRESS)

El portavoz de la Junta de Andalucía y consejero andaluz de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha exigido al Gobierno central más vacunas que permitan administrarlas a la población "masivamente" y le ha reclamado que "deje de ser como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer".

Así, en Málaga, donde ha visitado las mejoras en el centro de salud de Cruz del Humilladero, ha recordado que el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha pedido al Ejecutivo de PSOE y Podemos "poder tomar medidas de más calado".

"Lo que no se puede es que ni come ni deja de comer, que nos deje tomarlas, estamos dispuestos a asumir las decisiones, con el coste y el desgaste que suponga. Quien no quiere tomar decisiones --en referencia al Gobierno central-- que nos deje tomarlas", ha enfatizado.

Bendodo, quien ha incidido en que desconoce las medidas que adoptará en la tarde de este viernes el Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto (Comité de Expertos) porque "deciden ellos y el Gobierno andaluz las asume", ha insistido en que si el Gobierno de Pedro Sánchez "no quiere tomar decisiones, tiene que permitir que las comunidades autónomas las tomemos".

"Criticamos que no tome decisiones, no vamos a insistir más, pero déjenos reducir el toque de queda y decisiones de ese tipo" que son de competencia nacional, ha reiterado el dirigente del Ejecutivo andaluz.

Los últimos datos reflejan 1.916 hospitalizaciones en Andalucía, con 308 ingresados en las UCI, ha indicado Bendodo, con un ritmo de positivos muy elevada en una tercera ola que ha vuelto a calificar de "agresiva y explosiva".

"La verticalidad de la curva no la habíamos contemplado ni en la primera ni en la segunda ola, las cifras están subiendo a velocidad y vértigo y no parece que vayamos a alcanzar el pico", ha manifestado Elías Bendodo, quien ha añadido que la tasa por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 día supera los 500 casos en España y aunque en Andalucía es menor --algo más de 400-- "la explosión de contagios hace necesario reunir de urgencia" el Comité de Expertos y adoptar nuevas restricciones.

VACUNACIÓN

Respecto a la vacunación, el consejero andaluz de la Presidencia ha destacado que Andalucía "está preparada para vacunar masivamente pero pedimos más vacunas". Por ello, ha emplazado al Gobierno central a que "agilice" sus contactos con la Unión Europea y las negociaciones para "que lleguen muchas más vacunas".

El objetivo del Gobierno andaluz es "poner el mayor número de vacunas en el menor tiempo posible y que nos haga olvidar esta pandemia", ha sostenido Bendodo, quien ha admitido que el incremento de contagios de COVID-19 "es realmente preocupante" en esta tercera ola, porque "se ha multiplicado".

La vacunación en Andalucía "ya ha cogido velocidad de crucero", con un plan 24 horas los siete días de la semana y ha recordado que la comunidad está dejando un 20 por ciento reservadas para las segundas dosis --que en Andalucía comienzan a ponerse a final de esta semana--, algo "criticado por el PSOE pero Aragón, Baleares o Extremadura también lo aplican por sentido común".

En este punto, ha incidido en que tanto las vacunas de Pfizer como las de Moderna, que Andalucía ya ha recibido también 6.800 dosis, requieren de una segunda inyección para que se produzca la inmunidad completa. En el primer caso es de 21 días y en el segundo de 28 de ahí la importancia de ese almacenamiento de reserva.

Cuestionado de nuevo por una posible externalización de la administración de las vacunas, Bendodo ha dicho: "Ojalá, porque significaría que nos han mandado millones de vacunas". En este sentido, ha señalado que le preocupa "mucho" que Andalucía tenga su plan de vacunación activo "y va a haber días que tengamos enfermeros cruzados de brazos porque ya han puesto todas las vacunas".

"Andalucía tiene capacidad suficiente de asumir una cantidad importante de las vacunas que nos lleguen", ha recalcado, al tiempo que no ha descartado si llegaran dosis "de forma masiva" tener que recurrir a otros recursos, no sólo privados sino que ha citado a estudiantes de último año o jubilados.