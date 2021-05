Andalucía niega "efecto llamada" para acoger a menores migrantes llegados a Ceuta

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha negado este miércoles que haya habido un "efecto llamada" de Andalucía para acoger a menores migrantes que han llegado a Ceuta en las últimas horas procedentes de Marruecos.

Así se ha pronunciado Bendodo, en declaraciones a esRadio, recogidas por Europa Press, tras ser preguntado sobre el hecho de que Vox haya acusado a la consejera andaluza de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, de hacer un "llamamiento en toda regla" a la llegada de esos menores a la comunidad y haya advertido de que si ello se produjera, dejaría de apoyar al Gobierno andaluz de PP y Cs.

"Desde Andalucía ni mucho menos hacemos un efecto llamada, sino todo lo contrario, y queremos que las vías diplomáticas se refuercen y se ponga sobre la mesa que estas situaciones hay que evitarlas porque no es bueno para nadie", según ha indicado Elías Bendodo.

Ha dicho que la Junta quiere que los ciudadanos de Marruecos, sean menores o no, estén en su país, y que no se produzcan situaciones tan graves y tristes como las que estamos viendo en Ceuta.

Asimismo, ha querido dejar claro que la Junta no está dispuesta a que la "dejadez" del Gobierno central con el tema de los menores migrantes no acompañados se convierta en un "problema de Andalucía". Así, se ha querido referir al hecho de que para la atención a los menores no acompañados que tiene que acoger Andalucía, se recibían desde el Estado 27 millones de euros, pero el Gobierno central dejó esa partida "a cero" el pasado año.

"Nosotros queremos que los menores no acompañados se queden en Marruecos y que tengan un futuro prometedor en su país, una cuestión que hay que trabajar en origen", según ha dicho Elías Bendodo, quien ha recalcado, no obstante, que las normas españolas protegen a los menores migrantes no acompañados que llegan a nuestro país y que se tienen que cumplir por las comunidades.

"Pero ni mucho menos hacemos un efecto llamada, todo lo contrario", según ha sentenciado Elías Bendodo, para quien es Marruecos quien tiene que articular las herramientas necesarias para que esos menores permanezcan en su país.

"No nos parece bien que Marruecos lance a la aventura a 1.500 menores, sin ningún tipo de previsión de futuro hacia ellos o de salir adelante como ciudadanos, mandándolos a España", según Bendodo.