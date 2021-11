Andalucía pedirá que la próxima Conferencia de Presidentes aborde nueva financiación autonómica y un fondo compensatorio

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

El Gobierno andaluz solicitará que la próxima Conferencia de Presidentes Autonómicos que se celebrará en la isla de La Palma en diciembre o en enero de 2022 aborde el asunto de un nuevo modelo de financiación autonómica y la creación de un fondo compensatorio que compense a las comunidades que actualmente están infrafinanciadas hasta que se apruebe el nuevo sistema.

Así lo ha anunciado el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha explicado que Andalucía propondrá incluir esos puntos en el orden del día de la próxima Conferencia de Presidentes, en la reunión preparatoria a la que han sido convocadas las comunidades el día 26 de este mes.

Bendodo ha indicado que Andalucía necesita de una "colaboración leal" del Gobierno central y quiere tener el mismo trato que se da a otras comunidades, de manera que si Pedro Sánchez promete a Comunidad Valenciana un fondo de nivelación hasta que se apruebe el nuevo sistema de financiación autonómica, Andalucía también reclama "exactamente lo mismo, ni más ni menos".

Ha recordado que Andalucía pierde cuatro millones de euros al día por un sistema de financiación "dañino", como es el actual.

Asimismo, Bendodo ha reclamado que el Gobierno central también destine a Andalucía 20 millones de euros para cultura, como ha hecho con Barcelona, como "pago adelantado por apoyo de los independentistas" a los PGE de 2022. Ha recordado que Andalucía alberga siete patrimonios de la humanidad.

Para Bendodo, "no se puede castigar a los andaluces porque aquí no gobiernen ni los socialistas ni los independentistas". Ha advertido de que esta comunidad va a levantar la voz cada vez que haya un "atropello" por parte del Ejecutivo central. "No vamos a pedir mas que nadie, pero no vamos a aceptar ser menos que nadie", ha apuntado.