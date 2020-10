Andalucía pide a Gobierno central que asuma "el liderazgo que le corresponde" para la toma de decisiones

Insiste en que se necesita "cobertura normativa y seguridad jurídica" y mayor presencia de las Fuerzas y Cuerpos del Estado

MÁLAGA, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido al Gobierno central que asuma el "liderazgo que le corresponde en una pandemia" y que "ahora es más necesario cuando se recrudece la situación de contagios". Así, ha confiado en que hoy se tenga noticias sobre ese liderazgo para cuestiones "fundamentales" en la toma de decisiones, ya que algunas necesitan "cobertura normativa y seguridad jurídica" y también ha dicho que se necesita "mayor presencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para apoyar esas decisiones".

Moreno, en un acto en Málaga donde ha inaugurado la escultura de homenaje a los sanitarios y al resto de profesionales que luchan contra la expansión de la pandemia de COVID-19, ha pedido que el esfuerzo colectivo que está haciendo el conjunto de los andaluces y las decisiones "difíciles" que llevan a muchos dificultades económicas y sociales "sean útiles" y "solo pueden serlo si el conjunto de la sociedad andaluza actuamos con responsabilidad y solidaridad".

Así, ha aludido a la solidaridad entre generaciones, entre sectores económicos, entre instituciones, entre todos y cada uno de los miembros de Andalucía y de España, pidiendo "sin ningún tipo de acritud al Gobierno central", que asuma el liderazgo "que le corresponde al Gobierno de la nación en una pandemia" y que, a su juicio, "es más necesario que nunca cuando se recrudece la situación de los contagios en el conjunto del país y Europa.

"Necesitamos ese liderazgo y deseo y espero confiar en que en el día de hoy tengamos noticias sobre ello, para dos cuestiones fundamentales en la toma de decisiones", ha explicado, aludiendo a la "cobertura normativa y seguridad jurídica en nuestras decisiones" y mayor presencia de los Cuerpos y Seguridad del Estado para apoyarlas".

En este sentido, ha asegurado que "no queremos descargar ninguna responsabilidad" pero ha insistido en que hay decisiones que necesitan cobertura normativa y seguridad jurídica "para que ningún tribunal en el ejercicio de sus funciones puedan levantar alguna de las decisiones que hemos tomado conforme a un comité y científico".

De igual modo, sobre la mayor presencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ha señalado que "de nada sirve que nosotros limitemos la movilidad sino tenemos unos cuerpos, unas policías, que nos ayuden a que esas decisiones se cumplan".

"Andalucía no tiene Policía Autonómica, no somos Cataluña, no somos el País Vasco, no somos Navarra y necesitamos, evidentemente, que por parte del Gobierno también se facilite", ha apostillado.

Por otro lado, ha añadido que si el Gobierno central no asume el liderazgo "vamos a tener problemas y quizá sea demasiado tarde" por ello, "antes de que vaya pasando el tiempo y vaya aumentando los contagios tenemos que tomar todas y cada una de las decisiones por muy difíciles que sea".

"Lo tenemos que hacer de manera coordinada, solidaria y con la máxima cooperación entre administraciones e instituciones", ha afirmado el presidente de la Junta.

De igual modo, Moreno ha dicho que en Andalucía se intenta ser "referentes permanentemente" en muchas cosas, como en el reconocimiento de los profesionales; en la anticipación de la medidas, "en las que estamos trabajando sin descanso, minuto a minuto, para intentar que no nos atropelle esta pandemia, cosa que es terriblemente complejo y difícil"; y también "intentamos serlo en estabilidad política e institucional que en Andalucía es sin duda alguna una de nuestras claves".

"SALVAR VIDAS AL PRECIO QUE SEA NECESARIO"

Así, ha incidido en que "estamos en una situación compleja, muy difícil", que requiere de decisiones "difíciles y que deben estar coordinadas con el conjunto de las administraciones públicas".

"Cada vez que tomamos una decisión como las que tomamos el día de ayer, de obligar a nuestros hosteleros, a la restauración, a la noche al ocio a cerrar a las 22.00 horas; de limitar alguna clase o actividad económica o la movilidad como lo vamos a hacer en la ciudad de Granada desde el próximo fin de semana con la movilidad nocturna... cada vez que tomamos una decisión de ese tipo nos cuesta mucho trabajo tomarla", ha dejado claro.

Es más, ha incidido en que cuesta mucho trabajo "porque cada decisión que tomamos perjudicamos a un sector, limitamos el crecimiento de otro e, incluso, a veces, llevamos a la ruina a algún que otro autónomo o empresario", ha añadido.

Por tanto, ha traslado lo "difícil, complejo, enormemente descorazonador que es tomar decisiones de este ámbito", ha reiterado Moreno, dejando claro que "por encima de todo está la salud". Ha afirmado, asimismo, que salvar vidas está "por encima de cualquier otra obligación que tenga cualquier gobierno en el mundo" y ese "es el objetivo y el rumbo que se ha marcado este Gobierno: salvar vidas al precio que sea necesario". Por último, ha agregado, al respecto, que "lo intentamos hacer con equilibrio, de manera dialogada, de manera proporcional pero tenemos que hacerlo".