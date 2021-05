Podemos Andalucía pide a Ábalos que retire la propuesta de peaje en autovías por "inaceptable y discriminatoria"

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

Podemos Andalucía ha pedido este lunes al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que retire la propuesta de pago de peajes por el uso de autovías a partir de 2024 por considerar que se trata de una medida "inaceptable y discriminatoria".

Así lo ha expresado la coportavoz de Podemos Andalucía, Susana Serrano, en una rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla durante la que ha expresado su "abierta oposición a este proyecto de nuevo copago" por el uso de carreteras de la Red del Estado a partir de 2024.

Serrano ha explicado que Podemos Andalucía apuesta "por la fiscalidad verde, siempre y cuando no penalice a la gente trabajadora y no tenga un carácter regresivo", criterios que para la formación morada "no cumple esta propuesta" de peajes.

En esta línea, ha apuntado que, "antes de implementar medidas de este tipo es fundamental disponer de una red de transportes públicos eficiente y desarrollada que conecte los distintos territorios", además de "incentivar con ayudas para conseguir desarrollar una transición verde", informa Podemos en un comunicado.

Por todo ello, Serrano ha instado a Ábalos a "paralizar de inmediato el proyecto y a seguir trabajando para que la movilidad, que es un derecho, se financie a través de impuestos justos y progresivos", además de "desarrollar políticas para que el uso del vehículo privado y la carretera no sean una necesidad, como lo es actualmente, para la gran mayoría de personas".