Andalucía pide al Gobierno que "no tome más el pelo" y aclare a CCAA si no quiere que "participen" en fondos europeos

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), ha pedido este martes al Gobierno de España que "no tome más el pelo" a las comunidades autónomas en relación a la gestión de los fondos europeos 'Next Generation', y que aclare a los gobiernos autonómicos "si no quiere que participemos" en ello.

Así lo ha trasladado Juan Marín en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, y a preguntas de los periodistas sobre la carta que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha trasladado a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, expresándole su preocupación por la falta de "cogobernanza" con las comunidades autónomas en relación con los proyectos a financiar con cargo a los fondos europeos 'Next Generation'.

Juan Marín ha aseverado que "no ha existido en ningún momento cogobernanza por parte del Gobierno de España en los fondos 'Next Generation' con las comunidades autónomas", ni "criterios objetivos en la distribución" de los mismos entre las regiones después de que el Ejecutivo central decidiera "no aplicar" los criterios "muy claros" que fijó la UE para el reparto de dicho dinero entre los Estados miembros.

Tras criticar la "abstención" de Vox en la convalidación del decreto que permite al Gobierno "gestionar esos fondos", Marín ha comentado que en el Ejecutivo andaluz tienen "conocimiento en las comisiones interterritoriales y sectoriales que tenemos con el Gobierno de los fondos que nos van a llegar a cada consejería, y cómo después vamos a tener que actuar para su despliegue", pero "nada más".

Marín ha defendido que Juanma Moreno le pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "claridad, transparencia y cogobernanza", y ha insistido en reclamar al Ejecutivo central que aclare "qué va a hacer con los 72.000 millones primeros" que van a llegar a España de dichos fondos, y "si va a haber un equilibrio territorial en la distribución" de los mismos.

"EL COLMO DE LA DESVERGÜENZA" DEL GOBIERNO

El vicepresidente ha criticado que "hace unos días llegamos al colmo de la desvergüenza" cuando el Gobierno de España "ha pedido" a la Junta únicamente "tres proyectos importantes para Andalucía" para su financiación con esos fondos, cuando solamente la Junta envió al Gobierno "154 proyectos", que se elevan a "más de 2.800 presentados en diciembre de 2020, tal como se nos pidió por parte del Gobierno de España" si se suman los aproximadamente 2.600 planteados por "ayuntamientos, entidades locales, diputaciones y mancomunidades" andaluzas.

"Es de una desvergüenza absoluta y una tremenda falta de lealtad institucional", ha criticado Juan Marín, que ha preguntado al Gobierno "por qué no convoca la Conferencia de Presidentes y habla de los fondos 'Next Generation', y le dice de una vez por todas a los españoles a qué comunidades autónomas y gobiernos o partidos políticos va a pagarle el peaje que tiene que pagar por mantenerse en el sillón de La Moncloa hasta el 2023".

Marín ha añadido que al menos así "nos quedamos tranquilos y nos dedicamos a desplegar lo que nos toque". "Reclamaremos, tendremos el derecho al pataleo, pero no nos va a dar nada más" el Gobierno, porque "es falso que hay cogobernanza en relación a los fondos europeos", ha continuado el vicepresidente andaluz antes de apostillar que "hay migajas a las consejerías para que pongamos en marcha determinadas acciones que de alguna forma tapen las vergüenzas de este Gobierno".

Marín también ha preguntado si alguien cree "que 209 millones de euros para el turismo andaluz de los fondos 'Next Generation' van a paliar los más de 15.000 millones de euros que se han perdido en el sector turístico de la comunidad autónoma durante un año" de pandemia, y ha criticado que "encima esos 209 vengan condicionados para destino y cohesión territorial".

"Que no nos tomen mas el pelo: si quieren que participemos, que nos lo digan, y si no quieren, que le expliquen a los andaluces y al resto de comunidades autónomas cómo País Vasco, Cataluña y sus socios van a verse beneficiados de la distribución de esos fondos, y a los demás nos quieren contentar con tres proyectitos", ha zanjado Juan Marín.