Andalucía señala a Pedro Sánchez como "único responsable" del "caos judicial" ante los cierres perimetrales

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha señalado este miércoles al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, como "único responsable" del "caos judicial" existente en cuanto a las diferentes resoluciones judiciales a la hora de permitir cierres perimetrales en aquellos municipios andaluces con tasas de incidencia elevada por Covid-19.

Así lo ha apuntado a preguntas de los periodistas sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de ratificar el confinamiento ordenado por la Junta en los municipios de Castro del Río (Córdoba), Bornos y Villamartín (Cádiz) y no respaldar el cierre perimetral del municipio granadino de Montefrío.

Marín ha advertido de que "el único responsable" es el presidente del Ejecutivo central y "no de los jueces ni las instituciones". "Pedro Sánchez era el que podía haber arreglado esto y no lo ha hecho porque no le ha dado la gana. Estaba en otros menesteres" en referencia a las elecciones autonómicas de Madrid, a lo que ha añadido que ha sido Sánchez el que "nos ha llevado a un callejón sin salida" cuando, a su juicio, "es de sentido común" y todos los grupos el Congreso apoyarían un decreto "para sacar a los jueces de este lío".

El vicepresidente ha reprochado al Gobierno haber salido del estado de alarma "sin un criterio para que al menos las comunidades puedan establecer toque de queda y cierres perimetrales". Así, ha insistido en que "no se puede culpar a la justicia ni al TSJA ni a los jueces ni a los que hemos reclamado unidad de criterio". "Esto es un caos y ojalá no tengamos que lamentarlo", ha lamentado.

Por último, cuestionado sobre el anuncio de recursos por parte de Vox contra las medidas de la Junta, Marín ha apuntado que "para eso están los jueces y los tribunales", de manera que acuda "todo aquel que crea que se están invadiendo sus derechos". "Nosotros respetamos las decisiones judiciales y esperamos que Vox y todos hagan lo mismo", ha concluido.