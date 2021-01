Podemos Andalucía, sobre vacunación de altos cargos: "Sería más lógico vacunar antes a una cajera de un supermercado"

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Servicios Públicos de Podemos Andalucía, Libertad Benítez, ha considerado este lunes que "no tiene sentido que un alto cargo, que no sale del despacho y no está en primera línea de lucha contra la Covid, se le vacune antes que a los profesionales que están en primera línea". "Sería más lógico vacunar antes a una cajera de un supermercado que a un alto cargo, porque la trabajadora está más expuesta en el día a día al contagio", ha subrayado.

Asimismo, ha advertido al Gobierno andaluz de que "se le ha ido de las manos la pandemia" como resultado de "buscar la continua confrontación con el Gobierno central en vez de soluciones". Según ha explicado la coportavoz de Podemos Andalucía, "se ha pasado de salvar las navidades al sálvese quien pueda" y ha reclamado al Ejecutivo autonómico que "trabaje codo con codo con el central".

Podemos ha defendido que "Andalucía necesita un presidente que ejerza como tal y no de vocero de su partido" y ha criticado con dureza que "mientras piden más recursos al Gobierno central guardan en una caja fuerte 700 millones de euros en lugar de contratar más personal sanitario".

Para amortiguar el impacto de esta tercera ola, ha reiterado sus peticiones al Gobierno andaluz, que pasan por el cierre de las actividades comerciales no esenciales con ayudas directas a los sectores afectados, garantizar el teletrabajo empezando por las actividades que dependen directamente de las instituciones autonómicas, así como un plan de refuerzo urgente de servicios sociales básicos que incluya sanidad, educación y asistencia a mayores".

Por último, Benítez ha recordado la necesidad de "reforzar la Atención Primaria en los centros de salud y la estabilización del personal para garantizar el ritmo de vacunación y evitar el colapso".