Andreu anuncia medidas restrictivas generalizadas en Rioja, no por sectores

Logroño, 12 ene (EFE).- La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha anunciado este martes que su Consejo de Gobierno adoptará mañana medidas restrictivas generalizadas, no por sectores, para frenar la subida "exagerada" y que "parece una pared" de la covid-19 en esta región y no saturar la presión asistencial.

Andreu, en una entrevista en el programa 24 de RNE recogida por Efe, ha señalado que el Consejo de Gobierno "afinará" y "ajustará" esas medidas, que no ha concretado, pero que tendrán un carácter general, excepto los servicios esenciales, y que se referirán a reducir la movilidad y el número de contactos.

Ha aludido a que en La Rioja, en estos momentos, no se considera un confinamiento domiciliario y ha incidido en que, en esta comunidad, las medidas están basadas en datos epidemiológicos y científicos en tiempo real.

La Rioja, cuyo cierre perimetral está extendido hasta el próximo 31 de enero, mantiene un toque de queda de 22:00 a 6:00 horas, no permite reuniones sociales ni familiares de un diferente núcleo familiar superiores a cuatro personas; y la incidencia acumulada a 14 días es de 561,24 casos por 100.000 habitantes.

Respecto a la vacunación contra el coronavirus, que ha alcanzado el 64,7 % de las dosis recibidas en La Rioja, ha señalado que no se trata de entrar en una competición entre comunidades autónomas porque no todas parten del mismo "músculo sanitario", que en esta región hay que reforzar.

El Gobierno riojano ha optado por un ritmo de vacunación para que esta sea correcta y controlada y, en la actualidad, ese ritmo ya es adecuado, con la previsión de finalizar esta semana la administración de las vacunas a los usuarios y trabajadores de las residencias de mayores.

Por otra parte, ha señalado que se solidariza con todas las comunidades afectadas por el temporal Filomena y entiende que a ella no le compete pronunciarse sobre la declaración o no de zona catastrófica de algunos territorios, sino que debe valorarlo el Gobierno central.

También se ha pronunciado sobre el director general de Participación de su Gobierno, Mario Herrera (Podemos), que, en la madrugada del pasado día 1 de enero, tuvo un accidente de tráfico durante el toque de queda, al chocar contra un árbol su vehículo, que dejó abandonado sin dar parte a las autoridades, por lo que la Guardia Civil le propuso para sanción por distracción en la conducción y no señalizar el turismo accidentado.

Andreu ha recordado que su Gobierno de coalición (PSOE-Podemos) está basado en el respeto y la lealtad y ella exige ejemplaridad y, en ese caso, "está exigida".

La responsabilidad de cesar o no a Herrera o de invitarle o no a dimitir es de la consejera de Igualdad, Raquel Romero (Podemos), por lo que "no soy quien para cesar a este director general".