Andreu: el Gobierno de España no ha abandonado a las comunidades autónomas

Logroño, 21 sep (EFE).- La presidenta de La Rioja, la socialista Concha Andreu, ha asegurado este lunes, en una entrevista con Efe, que "el Gobierno de España no ha abandonado a ninguna comunidad autónoma" durante esta pandemia de la COVID-19.

"No solo no nos ha abandonado, sino que nos ha guiado, acompañado, asesorado, aportado partidas económicas", ha añadido, y ha estado "muy cerca" de las comunidades autónomas, con una atención "extraordinaria" a las necesidades de todas y cada una de ellas.

Así lo ha defendido este lunes, en el día grande de las que hubieran sido las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo 2020, que se han suspendido por el coronavirus; y en el que también ha pedido a la oposición "unidad, mente abierta y ganas de colaborar para salir juntos de esta situación de incertidumbre y de pandemia".

Para ella, "ya tendrán tiempo de hacer oposición, de esa que le gusta a la oposición, pero ahora vayamos con objetivos claves apoyándolos porque los objetivos para todos van a ser iguales: salir de esta pandemia lo mejor posible", por lo que "la unidad es clave. No es broma, no es algo que digamos por decir".

"Ahora no es el momento de hacer ninguna cuestión política, más que de pensar en la unidad y en la unidad de esfuerzos para ir a una todas las administraciones" en la lucha contra el coronavirus, ha apostillado la presidenta del Gobierno de La Rioja (PSOE-Podemos).

La también secretaria de Mundo Rural de la Ejecutiva Federal del PSOE, ha incidido en su contacto con los presidentes de otras comunidades, en los que ha detectado la "predisposición" del Ejecutivo de Pedro Sánchez a escucharles y atender sus necesidades.

"Prácticamente, todos los presidentes y presidentas tenemos claro que hay que dejar a un lado la lucha partidista en estos momentos de pandemia" y "hay que pensar en la unidad de acción y en el objetivo de desterrar esta pandemia de una vez, a la espera de las vacunas".

Ha reconocido que hay que saber transmitir ese mensaje de unidad a la sociedad, por lo que no entiende el "empeño" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en que eso no llegue a los ciudadanos, "no sé por qué", cuando en "las Conferencias de Presidentes todos estamos a trabajar en conjunto porque todos estamos afectados por la misma situación".

"No nos tenemos que dejar llevar por intereses particulares de determinados territorios. No entiendo por qué ahora, que lo dejen para otra época y que ahora estemos todos unidos", según Andreu, partidaria del trabajo conjunto entre administraciones.

Ha reconocido que la situación en La Rioja ante la COVID-19 es de "seria preocupación", con 1.169 casos activos, 8.760 personas en cuarentena y 104 ingresadas -21 en la UCI-; por lo que es "pesada" al reiterar el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria y "rotunda" al afirmar que su Gobierno hará "todo lo que haya que hacer. Si tenemos que tomar medidas más severas, las tomaremos".

Por Ana Lumbreras y Eduardo Palacios