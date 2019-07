El apagón y un paro obligado dejan a una golpeada Caracas a media marcha

El masivo apagón que se produjo la tarde del lunes y que aún afecta a cientos de miles de personas en Venezuela, donde también fueron suspendidas las actividades laborales y educativas, dejó a la ya golpeada Caracas a media marcha durante la jornada del martes.

Miles de caraqueños, de alguna manera privilegiados por sufrir en menor medida el rigor de los frecuentes apagones que padecen otras zonas de Venezuela, salieron desde muy temprano a cumplir con sus obligaciones, aunque muchos tuvieron que volver a sus hogares por la petición del Gobierno de Nicolás Maduro de suspender la jornada.

La Administración de Maduro hizo esta sugerencia a los ciudadanos con la finalidad de ayudar a la reconexión del servicio eléctrico que, asegura, falló por un ataque "electromagnético".

No obstante, buena parte de la población capitalina, entre ellos cientos de comerciantes, desatendió la sugerencia del Gobierno al abrir las puertas de sus locales o empresas, una situación que fue común en el oeste y centro de Caracas, pero que se presentó en menor medida en algunas zonas del este.

Algunos de los consultados por Efe se mostraron dispuestos a trabajar pese a que la energía eléctrica se tornó intermitente en horas de la mañana.

"Vamos a trabajar en horario normal dependiendo de si se va la luz", dijo a Efe Carlos Pineda, empleado de una carnicería situada en una de las principales avenidas de Caracas.

El joven señaló que aunque las ventas han estado bajas durante este día a causa del apagón, el punto electrónico de pagos ha funcionado con normalidad, imprescindible para poder cobrar mediante tarjeta de crédito o débito en un país en donde el flujo de dinero efectivo es muy escaso.

Pero uno de sus colegas, José Angulo, vendedor de café en un comercio informal, no corrió con la misma suerte. Su datáfono no funcionó y solo recibía efectivo, por lo que perdió las ventas de los clientes que pretendían pagar con tarjeta.

"(Hemos vendido) lo mínimo porque el que tiene su poquito efectivo lo guarda para el transporte", apuntó Angulo, quien explicó que solo trabajaría media jornada, mientras se quejaba por la severa crisis económica que sufre el país.

La disposición a trabajar de estos comerciantes contrastaba con la de otros pocos locales que permanecían cerrados en algunas avenidas de Caracas.

La actividad de la ciudad también se vio afectada por el cierre del servicio de transporte subterráneo, que obligó a cientos de ciudadanos a caminar debido a que los autobuses operativos no alcanzan a cubrir la demanda de pasajeros.

Los transeúntes se acercaban a los comercios para hacer sus compras o para preguntar los precios de los productos a los vendedores informales que en Venezuela son muy comunes, mientras que decenas de ancianos hacían las usuales filas en los bancos para cobrar su pensión.

Desde allí, algunos se quejaron, como ya es habitual, de la falta de efectivo, pues les entregan cantidades limitadas de dinero físico que no alcanzan siquiera para comprar un kilo de queso o de carne.

A las quejas se sumaron este martes los fallos de la electricidad, pues la actividad bancaria se vio interrumpida por la intermitencia del suministro de luz.

"No tenemos luz, no tenemos gas, no hay agua (...), venimos a los bancos y en unos dan 20.000 -bolívares, 2,62 dólares- y en otros dan 10.000 -bolívares, 1,31 dólares- ¿Hasta cuándo se siguen burlando de nosotros los venezolanos?", dijo Lucy Belandria, de 79 años.

Algunos de los pensionistas en la fila aseguraron que habían visitado otras entidades bancarias en las que no fueron atendidos por las fallas del suministro eléctrico o porque no contaban con efectivo.

Pese a ello, a medida que avanza el día las calles se van tornando desoladas y con menor presencia de ciudadanos en las principales vías.

En los hospitales y clínicas, en tanto, la actividad se reportaba con normalidad, y según dos médicos consultados por Efe, que prefirieron mantener el anonimato, en la Maternidad Concepción Palacios y el Centro Médico de Caracas, no se presentó ningún contratiempo por los apagones.

En lo que va de año, Venezuela ha sufrido cuatro apagones masivos que han afectado a Caracas y aunque el Gobierno aseguró este apagón está controlado y que y logró "recuperar al 100% de la carga" del sistema eléctrico, en la mayoría de los estados del país hay regiones que enfrentan todos los días fallos eléctricos.