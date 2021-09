APM, AJFV y FJI defienden ante Bruselas que la renovación y reforma del CGPJ es "indisoluble"

BRUSELAS, 20 (EUROPA PRESS)

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han defendido este lunes ante la Comisión Europea que la renovación y la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es "indisoluble".

Tras reunirse con el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, los representantes de las asociaciones de jueces han celebrado que Bruselas está comprometida con la renovación del CGPJ y la reforma de su sistema de elección.

"La renovación es necesaria, pero la reforma es imprescindible. Es necesario un compromiso real, serio e irrevocable, utilizando las palabras del comisario, para proceder a la reforma de la ley orgánica del poder judicial", ha destacado Manuel Almenar de la APM, organización mayoritaria en la judicatura.

Por parte de la Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, ha asegurado que se llevan el "firme compromiso" de Reynders para que se materialice la renovación y la reforma. "La renovación no sirve de nada si no va acompañada de un cambio de elección de los vocales que la propia Comisión asume, que es que al menos la mitad de los jueces lo elijan sus compañeros", ha dicho, para reiterar que ambos objetivos son compartidos por todas las asociaciones.

Fernández Vaquero ha insistido en que ahora es turno de que los partidos políticos en España se entiendan, puesto que en el gremio las diferencias son solo sobre cómo se articula la futura reforma del órgano. "Las dos cosas hay que hacerlas y eso es lo que tienen que aceptar PP y PSOE para sacarnos del punto muerto en el que nos encontramos", ha explicado, reclamando que los políticos no "les lleven a su terreno".

A su vez, la presidenta de Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez, ha insistido en que el modelo de elección está "agotado" y "no responde a los estándares europeos". "La situación de no renovación es un problema y el problema no se puede abordar sin el cambio de sistema", ha subrayado.