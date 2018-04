La aprobación de Sebastián Piñera es del 49 % en su primer mes de Gobierno

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, alcanzó una aprobación del 49 % en su primer mes de gobierno, según los resultados de una encuesta publicados hoy por la consultora GfK Adimark.

La desaprobación al mandatario conservador, que asumió el cargo el pasado 11 de marzo, llegó en tanto al 25 %, mientras un 19 % no supo o no respondió la pregunta y un 7 % no aprobó ni rechazó, dijo la consultora.

Precisó la empresa que el nivel de respaldo es levemente inferior al porcentaje de votación con el que fue electo, el pasado diciembre de 2017, cuando obtuvo el 54,58 % de los votos.

Las cifras difieren además de su primer mandato (2010-2014), cuando obtuvo el 52 % de los votos y su aprobación alcanzó al 60 % en el primer mes.

"Esta tendencia a la baja entre la votación y la aprobación del primer mes se observó también en el segundo período de la presidenta Michelle Bachelet, quien obtuvo una votación del 62 % y tuvo un 55 % de aprobación en su primer mes", explicó Alejandra Ojeda, gerente de Estudios Públicos de GfK Adimark.

La encuesta mostró además que la aprobación de Piñera es más alta entre las mujeres (50 %), en los sectores de altos ingresos (57 %) y en regiones (49 %).

Entre los hombres la aprobación al mandatario llega al 47 %; en los sectores de ingresos medios es también del 47 % y del 48 % en los segmentos de bajos ingresos.

La aprobación no presenta grandes diferencias entre los residentes en la región metropolitana de Santiago (48 %) y los de otras regiones (49 %), pero en la capital la desaprobación es más alta (28 %) que en las demás (23 %).

La encuesta se realizó entre el 12 y el 29 de marzo e incluyó 1.100 entrevistas telefónicas a mayores de 18 años en todas las regiones de Chile. Su margen de error es del 3 % y su nivel de confianza del 95 %.