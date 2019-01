Un juez aprueba el cambio del equipo de defensa de Harvey Weinstein

Un juez de un tribunal de Nueva York aprobó hoy el cambio del equipo de defensa del productor de cine Harvey Weinstein, imputado por varios delitos sexuales, después de que hace una semana éste rompiera su relación con su hasta entonces abogado, Ben Brafman.

"Oficialmente me he retirado y como abogado de Weinstein lo que le digo es que le deseo la mejor de las suertes, y también a su equipo de abogados", dijo Brafman a los medios, tras confirmar que el juez aceptó su renuncia.

El productor acudió hoy al tribunal con sus nuevos defensores, Jose Baez y Ronald Sullivan, que defendieron anteriormente a una de las supuestas víctimas de Weinstein, la actriz Rose McGowan, en un caso de posesión de drogas en el estado de Virginia.

"Es inocente, por es Harvey Weinstein se declaró inocente de los cargos" que se le imputan, subrayó Baez a la prensa, en su primera intervención pública como abogado del productor.

Asimismo, Baez aseguró que más allá de su intervención de hoy ante la prensa, en la que aceptó tres preguntas, los abogados no harán más intervenciones públicas.

"A partir de ahora haremos nuestro trabajo dentro de la sala del tribunal y no fuera", dijo Baez, que bromeó asegurando que en el interior de la Corte la temperatura es mejor que en la calle.

Sobre su colaboración con McGowan, una de las demandantes contra Weinstein, el abogado insistió en que el tribunal no había visto que hubiera ninguna incompatibilidad".

"Es una cuestión que no tiene ninguna relación, un tema totalmente diferente", subrayó el togado.

La actriz había asegurado sobre la contratación del nuevo equipo que se trataba de un "gran conflicto de intereses".

"Por eso mi caso no fue a juicio, mi instinto me dijo que mis abogados habían sido comprados", denunció este miércoles McGowan al diario The Daily Beast.

Weinstein compareció a las 9.30 hora local (14.30 GMT) vestido con un traje gris y acompañado de su antiguo abogado y su nuevo equipo.

El viernes pasado, el antiguo productor de cine y Brafman anunciaron que habían acordado de forma amigable que el togado dejara de actuar como su defensor y, esta semana, se ha conocido que Weinstein ha contratado un nuevo equipo para su defensa.

La última vez que Weinstein se personó en la Corte de Nueva York, el juez rechazó la petición del productor de cine de desestimar su caso, que incluye cinco cargos de agresión sexual, y fijó para el próximo 7 de marzo "las audiencias previas al juicio".