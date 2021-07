Aragonès "agradece" la rectificación de Giró con el ICF y las fianzas

Barcelona, 21 jul. (EFE).- El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha expresado este miércoles su "agradecimiento" con el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, por haber rectificado la decisión de descartar al Institut Català de Finances (ICF) como alternativa para avalar las fianzas del Tribunal de Cuentas.

Giró reconoció ayer martes que el Govern no había encontrado aún ningún banco que avalase las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a 34 ex altos cargos -les reclama 5,4 millones de euros por promover el procés en el exterior- y descartó recurrir al ICF como plan B para no poner en riesgo a sus profesionales, pese a que su participación en la operación está contemplada en el decreto ley que aprobó el ejecutivo catalán para crear el fondo de cobertura.

Sin embargo, tras reunirse esta mañana con Aragonès en el Parlament, el conseller ha anunciado un giro en su decisión: "He recibido llamadas estas últimas horas de gente del ICF que ha pedido por favor que intentemos usar esta disposición adicional como está previsto en el decreto ley. Esto es lo que haremos".

En la sesión de control al presidente de la Generalitat en el pleno del Parlament, Aragonès ha expresado su "agradecimiento" a Giró "por el anuncio que ha hecho hoy, por el compromiso demostrado y por el trabajo conjunto".

"Con él está el conjunto del Govern", ha asegurado.