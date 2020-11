Aragonès hace autocrítica por la última crisis de Govern: "Lección aprendida"

Barcelona, 19 nov (EFE).- El vicepresidente del Govern en funciones de president sustituto, Pere Aragonès, ha hecho este jueves autocrítica por la última crisis entre JxCat y ERC por el plan de desescalada contra la COVID-19 y ha destacado que finalmente haya una "estrategia compartida": "Lección aprendida", ha asegurado.

ERC y JxCat pactan "discreción" y "lealtad" en el Govern frente a la covid-19

Aragonès ha comparecido en rueda de prensa conjunta al lado de la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, para explicar los detalles del plan de flexibilización de algunas restricciones y para escenificar unidad, con el fin de pasar página cuanto antes a la crisis de las últimas 24 horas entre socios de gobierno.

Solo Aragonès ha querido referirse a la crisis vivida en el Govern, en un reparto de papeles con Budó, la consellera de mayor rango de JxCat, que se ha centrado en detallar las medidas.

En su comparecencia desde el Palau de la Generalitat, Aragonès, que además de vicepresidente del Govern es coordinador nacional de ERC, ha "lamentado" las nuevas tensiones internas y ha hecho autocrítica: "No hemos sabido construir esta estrategia de forma pública con el respeto que se merece la ciudadanía".

Pese a que ayer ERC acusó directamente a JxCat de estar detrás de la filtración de un borrador del plan de desescalada que preparaba el Govern, hoy Aragonès ha dicho no tener "conocimiento" de quién filtró y ha advertido de que, en caso de saberlo, "exigiría todas las responsabilidades".

Finalmente, "después de debates muy difíciles y complejos, tenemos una estrategia compartida sobre cómo hacer frente a la pandemia a lo largo de los próximos meses", una estrategia basada en la "previsivilidad", ha explicado.

"Esta estrategia nos necesita a todos comprometidos con la lucha contra la COVID", ha subrayado Aragonès, que ha afirmado que al Govern le corresponde "tomar decisiones, buscar soluciones y establecer horizontes".

Aragonès ha remarcado que el Govern "trabaja conjuntamente" para hacer posible una "conciliación difícil de intereses, todos ellos legítimos", como son el "interés general de salvar vidas y el interés de aquellos sectores que ven afectada su actividad" por las restricciones para prevenir contagios de COVID-19.

Por ello, según el vicepresidente, "es lógico que haya debate", pero esta "contraposición de ideas debe quedarse en el Govern y no trasladarse a los medios" de comunicación, como ocurrió con las "filtraciones" que desataron la última crisis interna y que llevaron a ERC a anunciar que abandonaba el comité de crisis contra la COVID.

Un comité que, sin embargo, "continúa funcionando" porque JxCat y ERC rebajaron la tensión ayer miércoles a última hora.

Aragonès, que ejerce el grueso de funciones presidenciales desde que Quim Torra fue inhabilitado, ha asegurado que mantiene la "confianza en todos los consellers del Govern" y ha insistido en que "es momento de superar visiones de partido" y centrarse en hacer frente a los efectos económicos y sociales de la pandemia.

Por otra parte, Aragonès ha enmendado sus propias palabras expresadas ayer miércoles en el Parlament, cuando pidió a los medios de comunicación "responsabilidad" y no hacer caso de filtraciones.

"No me expresé con el rigor que habría sido necesario", ha reconocido Aragonès, que ha puntualizado que son los miembros del Govern quienes se deben "responsabilizar de que los borradores no se trasladen hasta que no estén cerrados", para "no generar confusión a la ciudadanía".