Aragonès cree que el anuncio sobre el aeropuerto es "una maniobra de presión"

Barcelona, 9 sep (EFE).- El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado este jueves que el anuncio del Gobierno de paralizar la inversión para la ampliación del aeropuerto de El Prat es "una maniobra de presión" para que el Govern "acepte acríticamente" el proyecto de Aena, que afecta a la laguna de La Ricarda.

En una comparecencia desde el Palau de la Generalitat, Aragonès ha apuntado, no obstante, que el Govern no quiere renunciar a la inversión de 1.700 millones de euros en el aeropuerto, pero "bien hecha, con consenso, y buscando alternativas".

Ayer, el Gobierno anunció que suspendía la inversión de 1.700 euros para prevista para el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, ante la falta de apoyo de la Generalitat.

Según ha dicho la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en esta legislatura "no hay margen" para retomar la inversión para la ampliación del aeropuerto de El Prat-Barcelona, por lo que ha dado por perdida "la oportunidad" de acometer el proyecto hasta después de 2025.

Hoy, Aragonès ha manifestado la "profunda indignación" del Govern con el Gobierno y con Aena "por cómo han canalizado el debate sobre la posible ampliación de una infraestructura clave".

"No tenemos confianza en el Estado en la gestión del aeropuerto. No tenemos confianza en el Gobierno del Estado en la gestión de las grandes infraestructuras del país. Si el aeropuerto de El Prat estuviese gestionado por las instituciones catalanas, no estaríamos en esta situación", ha añadido el presidente catalán.

Aragonès ha calificado el anuncio de "maniobra de presión" y de "chantaje" por parte del Gobierno y Aena: "Pretende que, o aceptamos como ellos quieren la ampliación, o no hay nada. No lo podemos aceptar".

Según el presidente catalán, el Gobierno "nunca ha tenido voluntad de invertir en Cataluña ni en el aeropuerto", sino que quiere "imponer un modelo de desarrollismo propio de otra época".

Asimismo, ha apuntado que la configuración y la ampliación de la infraestructura "se tiene que trabajar bien", y no "en quince días", como ha hecho, según Aragonès, el Gobierno.

Por otro lado, Aragonès no ha querido entrar a valorar las críticas recibidas por parte de su vicepresidente, Jordi Puigneró, de JxCat, que ha expresado su "enojo" con algunos posicionamientos de miembros de ERC.

"El Govern tiene una postura clara", ha dicho Aragonès, que ha rechazado entrar "en dinámicas partidistas".

La postura del Govern, según Aragonès, pasa por discutir "en el plan director" la ampliación de la pista, mientras ha acusado al Gobierno y a Aena de "no tener en cuenta este criterio" y concretar "la ampliación hacia el este invadiendo La Ricarda".