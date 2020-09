Aragonés cree que la reforma del Código Penal sería una "solución parcial" y pide la amnistía de los presos

Evita concretar si Torra debería estar en la mesa de diálogo si es inhabilitado

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha considerado este lunes que una reforma del Código Penal por parte del Gobierno central antes de unas elecciones en Cataluña sería una "solución parcial" al conflicto y ha insistido en que la apuesta de ERC es una ley de amnistía.

En una entrevista en Ràdio4 recogida por Europa Press, Aragonès se ha referido a esta cuestión después de que 'La Vanguardia' haya publicado este domingo que el Ejecutivo quiere impulsar una reforma de este delito antes de las elecciones en Cataluña, como anunció a principios de legislatura y como plantearon los comuns.

"Si se están planteando modificar el Código Penal es que consideran que la sentencia es injusta", ha recalcado, y ha reiterado que la amnistía es el instrumento adecuado de solución política a un problema político, ha dicho.

INHABILITACIÓN TORRA

Aragonés ha explicado que asumiría "algunas funciones" del presidente de la Generalitat, Quim Torra, si el Tribunal Supremo (TS) lo inhabilita --como la coordinación del Govern--, y ha aclarado que solo el Parlament puede escoger presidentes de la Generalitat.

Ha detallado que si el TS inhabilita a Torra "el Govern que queda está en funciones y las funciones son asumidas por el Govern", de manera que él podría asumir algunas funciones ordinarias, salvo excepciones, como nombrar y cesar consellers, la convocatoria de elecciones y plantear una moción de confianza, ha dicho.

"El presidente ha pedido que no se presente ningún candidato nuevo, esto aboca a unas elecciones, y por parte de ERC no normalizaremos lo que es una situación absolutamente excepcional", ha señalado, y ha asegurado que, en caso de inhabilitación, el resto del Govern continuarán trabajando con funciones limitadas por responsabilidad.

PGE

Sobre la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha reclamado que se cumplan los acuerdos de investidura, tras advertir de que no solo era la mesa de diálogo, porque también es necesario "poner en marcha la desjudicialización del conflicto".

Así, ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "debe hacer mucho más de lo que hace" y cree que hacen falta pasos claros.

Ha restado importancia a las declaraciones de Torra este domingo en las que calificó a Sánchez de necio: "De las críticas políticas que escuchamos, es de las más suaves que hemos oído".

También ha advertido a Sánchez de que debe ser cuidadoso porque "culpar a la víctima de una posible inhabilitación no es adecuado y no ayuda a resolver".

MESA DE DIÁLOGO

Ha explicado que los gabinetes de Torra y Sánchez están hablando para fijar una fecha de reunión de la mesa de diálogo --que cree que debe celebrarse "sí o sí"--, y ha considerado que sería mejor que hubiera un mediador, pero ha añadido que no sería un impedimento si esta figura no está; y ha evitado concretar si Torra debería estar en la mesa de diálogo si es inhabilitado.

Aragonés ha admitido que hace "semanas o meses" que no habla con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont porque su interlocución es fundamentalmente con Torra, y que hace semanas que no habla con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aunque ha admitido que no hay ningún problema en descolgar el teléfono y hacerlo.

HUELGA DE LOS MIR

Preguntado por la huelga que los Médicos Internos Residentes (MIR) de Catalunya han convocado desde este lunes hasta el miércoles para reclamar cambios y mejoras retributivas, ha confiado en poder llegar a un acuerdo y ha subrayado que el Govern ha dedicado "muchos esfuerzos" en el ámbito de la salud.

"Seguiremos poniendo propuestas para poder llegar a un acuerdo porque la finalidad de la huelga es mejorar las condiciones y estamos de acuerdo en mejorarlas", ha sostenido.