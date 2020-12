Aragonès critica la fiscalidad de Madrid y el PP replica: "ya no aspiran a que Cataluña lidere nada, solo a fastidiar"

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha criticado este martes el modelo fiscal de Madrid que genera una situación de "competencia desleal" respecto al resto de territorios y el PP le ha replicado que, en vez de rebajar la fiscalidad, "ya no aspiran a que Cataluña lidere nada, simplemente se conforman con fastidiar a Madrid".

Aragonès ha sostenido que esta situación se produce porque la región madrileña se beneficia de ser la capital de España y de su concentración de instituciones y poder financiero, ha trasladado en la sesión de control al Govern durante el Pleno del Parlament, preguntado por el diputado de ERC Ernest Maragall.

En esta línea el dirigente catalán ha señalado que lo que buscan los 'populares' es "ir vaciando las periferias para ir haciendo grande la política económica del centro vinculada al poder del Estado".

En este contexto, ha apostado por hacer un nuevo modelo de fiscalidad para reforzar el estado del bienestar que, a su juicio, está siendo perjudicado por el actual. "El dumping fiscal solo sale a cuenta a quien lo practica, como hacer trampas solo le sale a cuenta al tramposo", ha enfatizado.

Así, ha añadido que "detrás de la estrategia del dumping fiscal está el proyecto económico del nacionalismo español", que cree que impulsó el expresidente del Gobierno José María Aznar.

"No pedimos nada a Madrid que no hayan pedido otros estados de la Unión Europea para países como Luxemburgo. No exigimos que los trabajadores de la Comunidad de Madrid paguen más, sino que los ricos que residen fiscalmente en Madrid paguen lo que les corresponde", ha subrayado.

"VAN A ROGAR A SÁNCHEZ"

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, también le ha preguntado sobre la cuestión tributaria y ha criticado que reclamen subir los impuestos en Madrid en lugar de bajarlos en Cataluña.

"En vez de ejercer el autogobierno aquí para bajar impuestos aquí, se van a rogar a Sánchez que los suba en Madrid", ha recriminado Fernández, al tiempo que ha añadido que "es imposible imaginar un escenario más humillante para cualquier catalán independientemente de su ideología".

Aragonès le ha contestado que lo que quieren es "que los ricos paguen lo que les corresponde aquí en Cataluña, en Madrid o en Luxemburgo". También ha acusado a los gobiernos del PP de favorecer un modelo económico basado en una "red de intereses asociado al poder político que permite configurar que el mercado sea de una manera u otra".