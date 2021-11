Aragonès descarta fijar una fecha para el referéndum porque "no facilitaría las cosas"

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha descartado poner fecha a un referéndum de autodeterminación porque cree que "no facilitaría las cosas" en el marco de una negociación con el Gobierno central, aunque ha deseado que se pueda celebrar cuanto antes mejor.

En una entrevista este lunes en el periódico francés 'Libération' recogida por Europa Press, el presidente catalán ha reconocido que el Govern es consciente de que se trata de un proceso complejo, pero ha añadido que no pueden "dejar que la situación se eternice".

Aragonès, que fue entrevistado durante su viaje a París la semana pasada, ha explicado que en la mesa de diálogo el Govern pide un referéndum y una ley de amnistía, y se ha mostrado convencido de que "el conflicto sobre la soberanía solo podrá arreglarse democráticamente".

Preguntado por si una renegociación del Estatut podría ser una etapa previa al referéndum, el jefe del Ejecutivo catalán ha respondido que no sabe si el Gobierno central lo propondrá, pero que la Generalitat no lo pedirá: "Nosotros no queremos un referéndum de independencia para finalmente quedarnos en un estado intermedio".

Ha defendido que el referéndum es la "opción mayoritaria" en Cataluña, y considera que no hay una mayoría en España a favor de una república, por lo que ha asegurado que si un día se proclama una, será en Cataluña.

AMPLIACIÓN DE EL PRAT

Aragonès ha criticado que la propuesta de ampliación del Aeropuerto de El Prat-Barcelona del Gobierno afectaba zonas protegidas medioambientalmente y "no preveía una gestión descentralizada", y ha añadido que la propuesta no era pertinente teniendo en cuenta el objetivo de reducción de emisiones y sin saber cómo se repondrá de la crisis el tráfico aéreo.

Ha achacado a una falta de consenso el motivo por el que "el Gobierno español se vio obligado a retirar su proyecto", y ha criticado que la gestión de los aeropuertos por el Ejecutivo central hace que se frene su competitividad.

El presidente catalán también ha defendido que quiere salir de la crisis provocada por la pandemia con un modelo turístico de más calidad e innovador, y "aprovechar el momento actual para construir un modelo de crecimiento diferente".

Para ello, Aragonès ha apostado por la diversificación, generar empleos de calidad y la innovación y renovación de sectores como la automoción y el sector cárnico.