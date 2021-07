Aragonès: “El diálogo debe seguir incluso si rechazamos los Presupuestos”

Barcelona, 12 jul (EFE).- El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que su ejecutivo nunca se levantará de la mesa de negociación con el Gobierno para abordar el conflicto político en Cataluña y considera que esta debería seguir incluso en el caso de que ERC no apoyara los Presupuestos Generales.

En una entrevista concedida al diario El País, Aragonès admite que los dos años de margen que se han dado con el Gobierno para que fructifique el diálogo podrían prolongarse si hay avances, si bien admite que ahora "las posiciones están alejadas" y que "tampoco quiere decir que se alargue sine die" la negociación.

Pese a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado de entrada la celebración de un referéndum en Cataluña, el presidente de la Generalitat ve margen para el diálogo "si hay voluntad política" y si hay "igualdad de condiciones entre las partes".

"Es necesaria la amnistía, porque los otros instrumentos son incompletos. Y la relación entre Cataluña y España se debe de decidir en un referéndum", insiste Pere Aragonès.

"Nosotros nunca nos levantaremos de la mesa y vamos a trabajar con cualquier Gobierno para encontrar soluciones", indica el presidente catalán, quien añade: "Nosotros no vamos a rechazar ninguna propuesta de entrada y vamos a defender que la nuestra sea discutida y evaluada".

Afirma no obstante que "un nuevo Estatuto de autonomía no es la solución. Excluye a una gran parte de la ciudadanía que no se conforma con eso y quiere ir más allá".

"Si hablamos de los procedimientos de decisión, de poder incluir todas las propuestas y someterlas a la ciudadanía podemos avanzar. Por eso propongo un referéndum y no pido directamente la independencia", explica Aragonès.

Respecto de la posibilidad de que sus socios de Junts en el ejecutivo puedan levantarse de la mesa, indica que "como presidente, no me voy a levantar de la mesa, eso implica al Govern. Si alguien tiene propuestas alternativas que las trabaje y las exponga".

Preguntado por si, tras la concesión de los indultos a los líderes independentistas, ERC tendrá "un gesto con la aprobación de las cuentas" del Estado, Aragonès dice estar convencido de que "la voluntad de Sánchez de dialogar no es fruto de una negociación sobre los Presupuestos, sino que es sincera".

"Las cuentas son una cosa y la negociación, otra. Dicho de otra manera, si rechazamos los Presupuestos debe seguir el compromiso con la negociación", entiende el presidente de la Generalitat.

En cuanto a si los cambios en el Gobierno pueden facilitar la negociación sobre Cataluña, asevera que no importa "el quién sino el qué": "Lo importante será la propuesta que lleve el Estado a la mesa de negociación el próximo septiembre".